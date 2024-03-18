Политолог Михайлов предположил, почему ростовских судей не оправдают

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Напомним, что по информации СМИ, бывшему председателю областного суда Елене Золотаревой, заместителю Татьяне Юровой и экс-главе районного суда Ростова Георгию Бондаренко продлили арест на три месяца.
Уточняется, что обвиняемые попросили заменить СИЗО на домашний арест. Однако судья оставил просьбу без изменений.
«Это говорит лишь о том, что следствие намерено доказать все то, что вменяется донским судьям. И подтверждает, что преступление имело место. Ни о каком оправдании речь идти не может», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер полагает, что в деле, дескать, появляются все новые факты преступной деятельности указанных персон.
«Я даже могу допустить, что следствие придет к статье об организации преступного судебного сообщества», — полагает собеседник.
Эксперт добавляет, что после выборов президента возможны большие перемены и назначения.
«Поэтому вряд ли кто поможет им избежать наказания», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, зачем во время суда по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской читали статьи из газет.