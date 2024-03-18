rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Эксперт Михайлов рассказал, почему ростовских судей уже не оправдают

Политолог Михайлов предположил, почему ростовских судей не оправдают

18 марта 2024, 10:04
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
Эксперт Михайлов рассказал, почему ростовских судей уже не оправдают
Продление срока содержания под стражей, отказ в переводе на домашний арест, говорит о твердом намерении правоохранительных органов доказать причастность ростовских судей ко всему тому, в чем они обвиняются, сообщил RostovGazeta автор журналистских расследований, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации СМИ, бывшему председателю областного суда Елене Золотаревой, заместителю Татьяне Юровой и экс-главе районного суда Ростова Георгию Бондаренко продлили арест на три месяца.

Уточняется, что обвиняемые попросили заменить СИЗО на домашний арест. Однако судья оставил просьбу без изменений.

«Это говорит лишь о том, что следствие намерено доказать все то, что вменяется донским судьям. И подтверждает, что преступление имело место. Ни о каком оправдании речь идти не может», — отмечает Евгений Михайлов.

Пришлось ехать в автозаке с убийцами: ростовским бывшим судьям продлили арест
Узнать подробнее

Спикер полагает, что в деле, дескать, появляются все новые факты преступной деятельности указанных персон.

«Я даже могу допустить, что следствие придет к статье об организации преступного судебного сообщества», — полагает собеседник.

Эксперт добавляет, что после выборов президента возможны большие перемены и назначения.

«Поэтому вряд ли кто поможет им избежать наказания», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, зачем во время суда по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской читали статьи из газет.

Газеты стали читать на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде РостоваОбыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арест#Судьи#Ростов#Правоохранительные органы#Домашний арест#Наказание#Обвинения#Назначения
Подпишитесь
Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области
Сегодня, 08:22
Председателю донского Избиркома Бурову пять раз звонил клон Памфиловой
Сегодня, 09:37
«Вот-вот потечет с унитазов»: в Шахтах вода поднялась из канализационных люков
Сегодня, 09:40
Библиотекарь рассказала, что читает ростовская молодежь
Сегодня, 10:46
«Строптивая домовладелица»: как в ростовской Нахичевани случился погром в школе
Сегодня, 10:47