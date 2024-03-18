«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 году

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
— Эстакады — это единственный и правильный вариант, который избавит город от колоссальных пробок и позволит оперативно передвигаться. Когда нет пробок, от одного конца Ростова в другой можно доехать на автомобиле буквально за 20 минут. Но в теме строительства эстакад встает серьезный вопрос — качества и цены. В начале трудового пути я был членом технического совета департамента дорог. И хорошо помню, как просчитывали так называемый монорельс. Фактически, это та же эстакада, только очень узкая. Монорельс — это хорошая штука. Но по всем расчетам она не решала транспортную проблему перевозки пассажиров. Дело в том, что нагрузка на опоры эстакады не позволяла запускать монорельсовый транспорт как автобусы — один за другим. Условно говоря, для того, чтобы на маршрут вышла вторая единица транспорта, первой предстояло с Северного доехать до «Горизонта». Таким образом, монорельс годился лишь для перевозок экскурсий. Поэтому от него отказались. И постепенно пришли к идее строительства скоростного трамвая.
— Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий. А, учитывая специфику южных регионов, в том числе и Ростова, где ездят немного по своим правилам, мы обязательно получим пересечения на пути маршрута. Какой-нибудь не очень квалифицированный водитель автомобиля обязательно перегородит путь, не уступая место. И все скоростные трамваи встанут в пробке. Поэтому назвать новый трамвай скоростным, думаю, будет сложно. Однако если в часы пик трамваю ничего не будет мешать — более быстрое движение, чем на этом транспорте, тяжело себе представить. Условно, конечно же, это будет скоростной транспорт. И многие люди с удовольствием пересядут в него из автобусов. Но по скорости передвижения его никак нельзя будет сравнить с тем же, к примеру, метро.
— Если сейчас не продумать главный момент — как сделать, чтобы эти трамваи не попадали в пробки, то мы ничего не изменим. Я абсолютно убежден в необходимости второго уровня дороги. У нас должны быть именно эстакады, по которым свободно будет двигаться транспорт. У нас много людей едет, например, с Западного. Поэтому остановок у трамвая должно быть достаточно, чтобы люди пользовались этим транспортом.
— Ширина моста на проспекте Стачки не позволяет его уменьшить, что потребуется при запуске трамвая. Там же всегда пробки, особенно в часы пик. Поэтому или придется сносить огромное количество построенного и вырубать деревья для расширения моста, или строить эстакады.
— У меня была рабочая поездка в Китай по изучению опыта. Я прилетел в Шанхай и, проживая в гостинице, обратил внимание на то, что они строят эстакаду совсем близко к дому. Удивительно, у них нет даже санитарных зон — в трех метрах от окна будет ходить автомобиль. За две недели моего пребывания в Китае, строительство эстакады продвинулось чуть ли не 400 метров. Высокий темп строительства обусловлен методом скользящей опалубки. Эта технология очень хорошо зарекомендовала себя в Китае. Да, строительство эстакад потребует внушительных затрат. Но надо смотреть в будущее.
— Если кто-то хочет увидеть Ростов через сто лет, советую посмотреть на Шанхай. Это будет такой же город с эстакадами, размещенными на семи уровнях. Появление в Ростове эстакад — это неизбежность. Если нам не хватает мирового опыта, можно перенять его в Китае. Применить его не составит никаких сложностей. У нас много квалифицированных и грамотных проектировщиков, мостовиков и специалистов, которые остались еще с советских лет. Главное, все правильно просчитать. Но с этим легко поможет справиться искусственный интеллект. Он сейчас может просчитать все, что угодно. Все мы понимаем, чем закончится строительство скоростного трамвая в Ростове. Построим мы его. А через 20 лет все равно вернемся к строительству эстакад. Однако жить нужно не одним днем, а смотреть хотя бы на полвека вперед.