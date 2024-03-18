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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

«Каким будет Ростов через сто лет»: эксперт спрогнозировал многоуровневые дороги

«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 году

18 марта 2024, 05:20
Фото: rostovgazeta.ru
«Каким будет Ростов через сто лет»: эксперт спрогнозировал многоуровневые дороги

Эксперт Левченко спрогнозировал семиуровневые дороги в Ростове через 100 лет

Почему отказ от эстакад в Ростове был плохой идеей? Что не так со скоростным трамваем, почему не прижился монорельс и каким будет Ростов через 100 лет, рассказал RostovGazeta эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.

— Все больше экспертов считают отказ от строительства трамвайных эстакад в Ростове хорошей идеей. Вы согласны с этим?

— Эстакады — это единственный и правильный вариант, который избавит город от колоссальных пробок и позволит оперативно передвигаться. Когда нет пробок, от одного конца Ростова в другой можно доехать на автомобиле буквально за 20 минут. Но в теме строительства эстакад встает серьезный вопрос — качества и цены. В начале трудового пути я был членом технического совета департамента дорог. И хорошо помню, как просчитывали так называемый монорельс. Фактически, это та же эстакада, только очень узкая. Монорельс — это хорошая штука. Но по всем расчетам она не решала транспортную проблему перевозки пассажиров. Дело в том, что нагрузка на опоры эстакады не позволяла запускать монорельсовый транспорт как автобусы — один за другим. Условно говоря, для того, чтобы на маршрут вышла вторая единица транспорта, первой предстояло с Северного доехать до «Горизонта». Таким образом, монорельс годился лишь для перевозок экскурсий. Поэтому от него отказались. И постепенно пришли к идее строительства скоростного трамвая.

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«Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий.»«Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий.»
«Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий.»
Фото: rostovgazeta.ru

— Вокруг темы о скоростном трамвае в Ростове тоже ходят разные мнения. Будет ли он действительно скоростным?

— Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий. А, учитывая специфику южных регионов, в том числе и Ростова, где ездят немного по своим правилам, мы обязательно получим пересечения на пути маршрута. Какой-нибудь не очень квалифицированный водитель автомобиля обязательно перегородит путь, не уступая место. И все скоростные трамваи встанут в пробке. Поэтому назвать новый трамвай скоростным, думаю, будет сложно. Однако если в часы пик трамваю ничего не будет мешать — более быстрое движение, чем на этом транспорте, тяжело себе представить. Условно, конечно же, это будет скоростной транспорт. И многие люди с удовольствием пересядут в него из автобусов. Но по скорости передвижения его никак нельзя будет сравнить с тем же, к примеру, метро.

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— Как решить проблему движения скоростного трамвая?

— Если сейчас не продумать главный момент — как сделать, чтобы эти трамваи не попадали в пробки, то мы ничего не изменим. Я абсолютно убежден в необходимости второго уровня дороги. У нас должны быть именно эстакады, по которым свободно будет двигаться транспорт. У нас много людей едет, например, с Западного. Поэтому остановок у трамвая должно быть достаточно, чтобы люди пользовались этим транспортом.

— Спасет ли ситуацию появление нового трамвайного моста на проспекте Стачки?

— Ширина моста на проспекте Стачки не позволяет его уменьшить, что потребуется при запуске трамвая. Там же всегда пробки, особенно в часы пик. Поэтому или придется сносить огромное количество построенного и вырубать деревья для расширения моста, или строить эстакады.

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«Ширина моста на проспекте Стачки не позволяет его уменьшить, что потребуется при запуске трамвая.»«Ширина моста на проспекте Стачки не позволяет его уменьшить, что потребуется при запуске трамвая.»
«Ширина моста на проспекте Стачки не позволяет его уменьшить, что потребуется при запуске трамвая.»
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— На строительство эстакад потребуются годы и внушительные средства?

— У меня была рабочая поездка в Китай по изучению опыта. Я прилетел в Шанхай и, проживая в гостинице, обратил внимание на то, что они строят эстакаду совсем близко к дому. Удивительно, у них нет даже санитарных зон — в трех метрах от окна будет ходить автомобиль. За две недели моего пребывания в Китае, строительство эстакады продвинулось чуть ли не 400 метров. Высокий темп строительства обусловлен методом скользящей опалубки. Эта технология очень хорошо зарекомендовала себя в Китае. Да, строительство эстакад потребует внушительных затрат. Но надо смотреть в будущее.

— Каким будет Ростов через сто лет?

— Если кто-то хочет увидеть Ростов через сто лет, советую посмотреть на Шанхай. Это будет такой же город с эстакадами, размещенными на семи уровнях. Появление в Ростове эстакад — это неизбежность. Если нам не хватает мирового опыта, можно перенять его в Китае. Применить его не составит никаких сложностей. У нас много квалифицированных и грамотных проектировщиков, мостовиков и специалистов, которые остались еще с советских лет. Главное, все правильно просчитать. Но с этим легко поможет справиться искусственный интеллект. Он сейчас может просчитать все, что угодно. Все мы понимаем, чем закончится строительство скоростного трамвая в Ростове. Построим мы его. А через 20 лет все равно вернемся к строительству эстакад. Однако жить нужно не одним днем, а смотреть хотя бы на полвека вперед.

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