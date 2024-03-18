«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 году

— Все мы прекрасно понимаем, что такое скоростной трамвай. Скоростным он будет лишь в одном случае — если у него на пути не возникнет никаких препятствий. А, учитывая специфику южных регионов, в том числе и Ростова, где ездят немного по своим правилам, мы обязательно получим пересечения на пути маршрута. Какой-нибудь не очень квалифицированный водитель автомобиля обязательно перегородит путь, не уступая место. И все скоростные трамваи встанут в пробке. Поэтому назвать новый трамвай скоростным, думаю, будет сложно. Однако если в часы пик трамваю ничего не будет мешать — более быстрое движение, чем на этом транспорте, тяжело себе представить. Условно, конечно же, это будет скоростной транспорт. И многие люди с удовольствием пересядут в него из автобусов. Но по скорости передвижения его никак нельзя будет сравнить с тем же, к примеру, метро.