Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
18 марта 2014 год Крым вошел в состав РФ. Сегодня в честь десятилетия события власти организовали ряд мероприятий. Так, в Ростове на телебашне включат специальную подсветку в виде триколора, гербов России и Крыма и строчки «10 лет вместе!».
Транслировать подсветку будут с 20.00 до 23.00. Известно, что такие же акции устроят в Брянске, Воронеже и нескольких других городах России.
Ранее началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым. Региона свяжут железнодорожными путями через ДНР, Запорожье и Херсон.