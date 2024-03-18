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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта

Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта

18 марта 2024, 12:56
Фото: donland.ru
Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта
Десятилетие «крымской весны» в Ростове отметят праздничной иллюминацией на телебашне, сообщили в правительстве региона.

18 марта 2014 год Крым вошел в состав РФ. Сегодня в честь десятилетия события власти организовали ряд мероприятий. Так, в Ростове на телебашне включат специальную подсветку в виде триколора, гербов России и Крыма и строчки «10 лет вместе!».

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Транслировать подсветку будут с 20.00 до 23.00. Известно, что такие же акции устроят в Брянске, Воронеже и нескольких других городах России.

Ранее началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым. Региона свяжут железнодорожными путями через ДНР, Запорожье и Херсон.

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