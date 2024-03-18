Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта

18 марта 2014 год Крым вошел в состав РФ. Сегодня в честь десятилетия события власти организовали ряд мероприятий. Так, в Ростове на телебашне включат специальную подсветку в виде триколора, гербов России и Крыма и строчки «10 лет вместе!».