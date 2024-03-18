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Председателю донского Избиркома Бурову пять раз звонил клон Памфиловой

Председателю донского Избиркома Бурову пять раз звонил клон Памфиловой

18 марта 2024, 09:37
Фото: kremlin.ru
Председателю донского Избиркома Бурову пять раз звонил клон Памфиловой
Глава избиркома Ростовской области Андрей Буров рассказал, что во время выборов были попытки совершить кибератаки, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

По его словам, за этот период зарегистрировали шесть волн кибератак. Говорится, что целью стали закрытый чат, а также другие чаты, который вел Избирком.

Издание пишет, что пять раз к Бурову обращался человек, который представлялся председателем избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Этот клон выпытывал информацию и призывал к различным действиям.

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Издание уточнило, что также появился и клон Бурова, который отдавал команды для представителей избирательной комиссии для срыва процесса голосования.

Добавим, что выборы прошли в течение трех дней и завершились 17 марта. Большинство избирателей в регионе отдали свои голоса за Владимира Путина.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Избирком#Кибератаки#Элла Памфилова
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