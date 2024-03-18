Председателю донского Избиркома Бурову пять раз звонил клон Памфиловой

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По его словам, за этот период зарегистрировали шесть волн кибератак. Говорится, что целью стали закрытый чат, а также другие чаты, который вел Избирком.
Издание пишет, что пять раз к Бурову обращался человек, который представлялся председателем избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Этот клон выпытывал информацию и призывал к различным действиям.
Издание уточнило, что также появился и клон Бурова, который отдавал команды для представителей избирательной комиссии для срыва процесса голосования.
Добавим, что выборы прошли в течение трех дней и завершились 17 марта. Большинство избирателей в регионе отдали свои голоса за Владимира Путина.