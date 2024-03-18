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Updated Сегодня, 06:51

Стало известно, как голосовали жители Ростовской области

Путин набрал 90,81% голосов в Ростовской области

18 марта 2024, 06:49
Фото: Donland.ru
Стало известно, как голосовали жители Ростовской области
В Ростовской области большинство голосов на выборах президента были за Владимира Путина, сообщает ЦИК.

Напомним, что выборы длились три дня и завершились в воскресенье, 17 марта, после чего начался подсчет голосов. На данный момент известно, что большинство жителей региона отдали голоса за Путина.

По состоянию на 07.12 мск Владимир Путин получил 90,81% голоса избирателей. За него проголосовало 2,3 миллиона жителей региона, — следует из данных ЦИК.

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Отмечается, что на втором месте оказался Николай Харитонов с показателем 3,6%. Владислав Даванков набрал 2,7%, Леонид Слуцкий — 2,07%.

Добавим, что всего в области были доступны более двух тысяч участков для голосования. В первый день голосования неизвестные начали распространять фейк о ручке на выборах с исчезающими чернилами. Однако и его быстро развенчали.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Владимир Путин#Выборы президента
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