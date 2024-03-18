Путин набрал 90,81% голосов в Ростовской области

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Published Сегодня, 06:49
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Напомним, что выборы длились три дня и завершились в воскресенье, 17 марта, после чего начался подсчет голосов. На данный момент известно, что большинство жителей региона отдали голоса за Путина.
По состоянию на 07.12 мск Владимир Путин получил 90,81% голоса избирателей. За него проголосовало 2,3 миллиона жителей региона, — следует из данных ЦИК.
Отмечается, что на втором месте оказался Николай Харитонов с показателем 3,6%. Владислав Даванков набрал 2,7%, Леонид Слуцкий — 2,07%.
Добавим, что всего в области были доступны более двух тысяч участков для голосования. В первый день голосования неизвестные начали распространять фейк о ручке на выборах с исчезающими чернилами. Однако и его быстро развенчали.