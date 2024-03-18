Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
На концерте в честь десятилетия «крымской весны» Путин рассказал, что ему доложили о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. О завершении работ президент узнал буквально сегодня утром.
Путин заверил, что работа в этом направлении будет продолжена. Железную дорогу будут прокладывать далее в направлении Крыма, до Севастополя. Она станет альтернативой Крымскому мосту.
Сообщалось, что пути прокладывают вдоль Азовского моря круглосуточно. Новая дорога сократит путь из Ростова на полуостров на 200 километров.
Ранее Денис Пушилин заявил, что взятие Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область. Из-за отдаления линии боевого соприкосновения теперь работы по прокладке путей можно проводить в безопасности.
Напомним, в 2023 году больше двух миллионов паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов.