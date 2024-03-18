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Пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области

Пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области

18 марта 2024, 08:00
Фото: Pxhere
Пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области
В Ростовской области маленький ребенок утонул в водоеме, сообщает «Рен ТВ».

Трагедия произошла в воскресенье, 17 марта, в хуторе Михайлов. По информации издания, пятилетний мальчик вместе с собакой отправился на прогулку, но дома так и не появился.

«Вечером тело обнаружили в реке Быстрая. Оно находилось в 400 метрах от ближайшего дома по улице Ленина», — говорится в публикации.

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Отмечается, что по факту случившегося проводится проверка. Официальной информации о трагедии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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