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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове

Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове

18 марта 2024, 16:08
Фото: Przemek Pietrak/cc by 3.0wikicrosswords.org
Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове
В России, в том числе Ростовской области, банки подняли размер рекомендованного дохода семьи для одобрения ипотеки, сообщает Newia.ru.

Если в 2023 году семье можно было зарабатывать 90,5 тысячи рублей для покупки жилья в ипотеку, то уже в текущем году этот показатель увеличился на более чем 10 тысяч рублей и достиг 101,6 тысячи рублей.

Повышенный спрос на ипотеку и рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов являются факторами, которые повлияли на эти изменения.

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Прошлый год стал исключительно успешным для льготной ипотеки, а также для введенного в эксплуатацию жилья. Тогда показатели били все рекорды. При этом процент просроченных кредитов по ипотеке все еще на очень низком уровне.

Newia со ссылкой на слова экспертов пишет, что рост ипотечного спроса в сочетании с инфляцией привел к увеличению рекомендуемого семейного дохода.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банки#Ипотека#Доход#Происшествия
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