Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Если в 2023 году семье можно было зарабатывать 90,5 тысячи рублей для покупки жилья в ипотеку, то уже в текущем году этот показатель увеличился на более чем 10 тысяч рублей и достиг 101,6 тысячи рублей.
Повышенный спрос на ипотеку и рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов являются факторами, которые повлияли на эти изменения.
Прошлый год стал исключительно успешным для льготной ипотеки, а также для введенного в эксплуатацию жилья. Тогда показатели били все рекорды. При этом процент просроченных кредитов по ипотеке все еще на очень низком уровне.
Newia со ссылкой на слова экспертов пишет, что рост ипотечного спроса в сочетании с инфляцией привел к увеличению рекомендуемого семейного дохода.
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