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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Релокант из Ростова рассказал, почему вернулся из-за рубежа

Релокант из Батайска рассказал, почему вернулся домой

18 марта 2024, 07:35
Фото: wikimedia.org
Релокант из Ростова рассказал, почему вернулся из-за рубежа
Из-за плохого интернета в Европе можно лишиться работы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал батайчанин Валентин Кошкин фамилия изменена по просьбе героя).

Валентин вернулся в Батайск из Косово в начале февраля. Мужчина признается, что к возвращению его подтолкнула потеря работы. После переезда в столицу Косово Приштину, он продолжал работать в российской компании удаленно.

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«В Косово и других странах были веерные отключения электричества. То есть стабильно несколько часов в сутки не работало ничего. Ни обогрев в домах, ни Интернет. Из-за этого пришлось уволиться», — вспоминает Валентин.

Истории всех вернувшихся в Ростовскую область релокантов читайте в большом материале RostovGazeta.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Релоканты
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