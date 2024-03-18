Релокант из Батайска рассказал, почему вернулся домой

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Валентин вернулся в Батайск из Косово в начале февраля. Мужчина признается, что к возвращению его подтолкнула потеря работы. После переезда в столицу Косово Приштину, он продолжал работать в российской компании удаленно.
«В Косово и других странах были веерные отключения электричества. То есть стабильно несколько часов в сутки не работало ничего. Ни обогрев в домах, ни Интернет. Из-за этого пришлось уволиться», — вспоминает Валентин.
Истории всех вернувшихся в Ростовскую область релокантов читайте в большом материале RostovGazeta.