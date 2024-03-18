Ростовчане стали массово избавляться от своих ресторанов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
За 100 миллионов рублей можно приобрести гостинично-ресторанный комплекс «Фаворит», который находится на улице Малиновского. Комплекс состоит из трех зданий общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, он расположен на земельном участке общей площадью 12 соток.
Что касается отеля, то в нем есть 11 номеров. Кроме того, здесь работают кафе, ресторан, банкетные залы, прачечная и две сауны с бассейнами.
В Ростове продаются два полноценных готовых бизнеса под одним брендом. Они работают в течение пяти лет.
«Заведения находятся в самом центре города, первая линия Красноармейской, пешеходный и автомобильный трафик на максимальном уровне. Мы занимаем два этажа: на первом этаже кальянная, на втором этаже бургерная», — говорится в публикации.
Стоимость составляет 6,8 миллиона рублей.
За 3,8 миллиона рублей можно приобрести действующее кафе на фуд-корте нового ТЦ на улице Ларина. В заведении недавно сделали ремонт и завезли сюда мебель.
«Кафе полностью укомплектовано персоналом. Аренда не рассматривается», — пишет владелец.
На улице Большая Садовая выставили на продажу кафе за 2,7 миллиона рублей.
«Бизнec успешно работает ужe более 6 лет, за это время появилось много постоянных клиентов и любителей именнo нашего заведения. Реальному покупателю готовы показать все цифры за любой промежуток времени — подтвердить прибыль», — говорится в объявлении.
Отмечается, что всего в кафе восемь сотрудников. Причиной продажи назвали инвестиции в другой бизнес — запущенное производство одежды.
На улице Суворова за 1,8 миллиона рублей можно купить кафе, ключевым направлением которого являются вафли и напитки.
Бизнес работает на протяжении 7 лет, всего в смене два человека. Два года назад был ремонт, заменили частично мебель и оборудование кухни и бара.