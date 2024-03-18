Ростовский общественник Махмудов выступил против повышения возраста молодежи

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Напомним, что в перспективе ближайших десяти лет, в России могут повысить возраст молодежи до 38 лет. Об этом сообщил руководитель ВЦИОМ.
«Инициатива продлить возраст молодежи, скорее всего, связана с возможностью поддержать категории людей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут улучшить материальное положение. А повысив возраст, государство будет этому способствовать. Но, на мой взгляд, понятие молодежи должно определяться на основании биологических свойств организма и никак иначе», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер делится мнением, что возраст молодежи не должен быть выше 33-35 лет. В 38 лет — уже зрелость, когда человек не подходит под категорию молодежи.
«В противном случае возраст молодежи можно продлевать до бесконечности. Почему бы и нет? Приятно же ощущать себя 50-летним молодым человеком! Но это только с одной стороны», — делится мнением эксперт.
Спикер заостряет внимание на тот факт, что государство должно стимулировать молодых людей к труду. А не приучать с молодых лет рассчитывать на меры социальной поддержки.
«Если человек будет мотивирован самостоятельно развиваться, то меры социальной поддержки ему не потребуются», — уверен общественник.
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