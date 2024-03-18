Ростовский общественник Махмудов выступил против повышения возраста молодежи

«Инициатива продлить возраст молодежи, скорее всего, связана с возможностью поддержать категории людей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут улучшить материальное положение. А повысив возраст, государство будет этому способствовать. Но, на мой взгляд, понятие молодежи должно определяться на основании биологических свойств организма и никак иначе», — отмечает Владислав Махмудов.