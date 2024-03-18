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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка и как ее получить в Ростовской области

Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка и как ее получить в Ростовской области

18 марта 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка и как ее получить в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, есть меры поддержки семей, желающих улучшить жилищные условия. Что такое семейная ипотека, какие условия и как ее получить, в материале RostovGazeta.

Что такое семейная ипотека

«Семейная ипотека» — это специальная программа жилищного кредитования, предназначенная для российских семей с детьми. Она предоставляет возможность получить льготный ипотечный кредит с пониженной процентной ставкой. Государство компенсирует разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам. Программа была запущена в 2018 году, и за это время ею воспользовались сотни тысяч семей.

Условия семейной ипотеки

Взять ипотеку по льготной ставке можно по следующим условиям:

  1. Ставка установлена на уровне 6%. Для жителей ДФО она составляет до 5% при рождении ребенка с 1 января 2019 года.
  2. Первоначальный взнос начинается от 20% стоимости недвижимости, но некоторые банки могут устанавливать более значительный взнос.
  3. Сумма кредитования в столице, Петербурге, а также прилегающих областях может достигать до 12 миллионов рублей, в то время как в других регионах ограничивается суммой до 6 миллионов рублей.
  4. В случае необходимости большей суммы кредита, заемщик может взять кредит до 30 миллионов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также до 15 миллионов рублей в остальных регионах.

Добавим, что программа семейной ипотеки не устанавливает максимальный срок кредита, поэтому он определяется индивидуально каждым банком.

Каковы условия семейной ипотекиКаковы условия семейной ипотеки
Каковы условия семейной ипотеки
Фото: donland.ru

Кто может получить семейную ипотеку

Программа доступна для следующих категорий семей:

  • семьи с ребенком, появившемся на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря минувшего года;

  • семьи с двумя и более детьми, которые не являются совершеннолетними;

  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Документы для семейной ипотеки

Для подачи заявки на ипотеку необходимы следующие документы:

  • заполненная анкета банка, которая является заявкой на кредит;
  • паспорт родителя, который оформляет ипотеку;
  • ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);
  • СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета);
  • копии трудовой книжки;
  • справка о зарплате по форме 2-НДФЛ;
  • свидетельства о рождении детей.

Эти документы позволят банку оценить вашу кредитоспособность и принять решение о выдаче ипотечного кредита.

Какие нужны документы для семейной ипотекиКакие нужны документы для семейной ипотеки
Какие нужны документы для семейной ипотеки
Фото: 1MI

Как купить жилье через семейную ипотеку

Процесс будет стандартным, за исключением того, что помимо обычного перечня документов, который может варьироваться у различных банков, заемщик должен будет подтвердить соответствие вышеперечисленным условиям программы. После утверждения заявки происходит сделка, и собственность переходит на заемщиков. Однако она остается в залоге, и распоряжаться ею (продавать, сдавать в аренду, дарить и т. д.) можно будет только с разрешения банка.

Какое жилье можно купить на семейную ипотеку

С помощью семейной ипотеки можно приобрести различные виды жилья:

  1. Готовое жилье у стройкомпании по договору купли-продажи. Это может быть квартира в многоквартирном доме, включая таунхаус, частный дом, здание с участком.

  2. Строящееся жилье у застройщика или у инвестора по договору уступки прав требования. Это может быть квартира, в том числе в таунхаусе.

  3. Вторичное жилье у физического лица на сельских территориях на Дальнем Востоке.

Кроме того, разрешается построить себе дом по договору подряда с организацией или бизнесменом. Сделать это можно на личном участке, либо приобрести для этих целей.

Кроме того, разрешается построить себе дом по договору подряда с организацией или бизнесменом. Сделать это можно на личном участке, либо приобрести для этих целей.Кроме того, разрешается построить себе дом по договору подряда с организацией или бизнесменом. Сделать это можно на личном участке, либо приобрести для этих целей.
Кроме того, разрешается построить себе дом по договору подряда с организацией или бизнесменом. Сделать это можно на личном участке, либо приобрести для этих целей.
Фото: donland.ru

Что будет, если не платить ипотеку

Ипотека, аналогично другим видам кредитов, представляет собой финансовое обязательство перед банком. Заемщик не может просто перестать выплачивать ежемесячные взносы, несущие финансовые обязательства. В случае прекращения платежей по ипотеке могут возникнуть следующие последствия:

  • банк может начать применять штрафные санкции уже со второго месяца задержки платежа;
  • банк может передать права по взысканию долга коллекторскому агентству;
  • банк может обратиться в суд для взыскания долга или перехода прав собственности на ипотечное имущество;
  • существует риск конфискации имущества;
  • кредитная история заемщика может быть испорчена, что может повлиять на будущие финансовые возможности.

Продление семейной ипотеки

Во время выступления перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки. Он отметил, что благодаря этой программе, запущенной в 2018 году, значительное количество семей смогли получить поддержку. Изначально программу могли использовать семьи с двумя или более детьми, а затем она была расширена и на семьи с одним ребенком.

Изначально программу могли использовать семьи с двумя или более детьми, а затем она была расширена и на семьи с одним ребенком.Изначально программу могли использовать семьи с двумя или более детьми, а затем она была расширена и на семьи с одним ребенком.
Изначально программу могли использовать семьи с двумя или более детьми, а затем она была расширена и на семьи с одним ребенком.
Фото: Изображение Midjourney

Программа семейной ипотеки действует до июля 2024 года. Однако Путин высказал предложение о ее продлении до 2030 года при сохранении основных параметров.

Плюсы и минусы ипотеки

Плюсы:

  1. ипотека предоставляет возможность стать собственником жилья без необходимости копить всю сумму на покупку сразу;

  2. выплаты по ипотеке могут быть распределены на длительный период, что облегчает бремя ежемесячных расходов и позволяет рассчитывать на стабильные финансовые обязательства;

  3. возможность налоговых вычетов;

  4. возможность дохода от аренды: приобретенное с помощью ипотеки жилье может быть сдано в аренду, что принесет дополнительный доход.

Минусы:

  1. значительные финансовые обязательства: ипотека предполагает долгосрочные финансовые обязательства, которые могут привести к значительным расходам в течение многих лет;

  2. риски потери недвижимости: в случае невыполнения обязательств по кредиту банк имеет право забрать недвижимость, что может привести к потере собственности;

  3. Помимо ежемесячных выплат по кредиту, ипотека может включать в себя дополнительные расходы, такие как страхование недвижимости, комиссии банка и другие сборы.

Ранее эксперт Баджурак дал мрачные прогнозы о доступности семейной ипотеки в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банки#Условия#Семейная ипотека
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