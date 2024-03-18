Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка и как ее получить в Ростовской области

Процесс будет стандартным, за исключением того, что помимо обычного перечня документов, который может варьироваться у различных банков, заемщик должен будет подтвердить соответствие вышеперечисленным условиям программы. После утверждения заявки происходит сделка, и собственность переходит на заемщиков. Однако она остается в залоге, и распоряжаться ею (продавать, сдавать в аренду, дарить и т. д.) можно будет только с разрешения банка.