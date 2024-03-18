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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Кирпичи начали осыпаться со здания на Серафимовича в Ростове-на-Дону

Столетние здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону

18 марта 2024, 06:41
Фото: Telegram-канал «В курсе Ростов»
Кирпичи начали осыпаться со здания на Серафимовича в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стал осыпаться фасад здания на улице Серафимовича, сообщает Telegram-канал «В курсе Ростов».

Автор рассказал, что на тротуар осыпаются кирпичи и штукатурка, а ограждение никто не поставил. По его словам, ремонтные работы также не проводятся.

«Каждый день школьники ходят по этой улице. С карниза и балконов падают палки во время ветра. Здание находится на Серафимовича, 31, по пути в школу №55», — говорится в публикации.

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Автор приложил фотографии, показав состояние дома. На фасаде видны трещины, в том числе возле окна.

Известно, что здание было построено в 1910 году и имеет деревянные перекрытия.

Добавим, что официальной информации о проблемах со зданием не появлялось, она уточняется.

Ранее три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Кирпичи#Фасад здания
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