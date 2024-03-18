Столетние здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Автор рассказал, что на тротуар осыпаются кирпичи и штукатурка, а ограждение никто не поставил. По его словам, ремонтные работы также не проводятся.
«Каждый день школьники ходят по этой улице. С карниза и балконов падают палки во время ветра. Здание находится на Серафимовича, 31, по пути в школу №55», — говорится в публикации.
Автор приложил фотографии, показав состояние дома. На фасаде видны трещины, в том числе возле окна.
Известно, что здание было построено в 1910 году и имеет деревянные перекрытия.
Добавим, что официальной информации о проблемах со зданием не появлялось, она уточняется.
Ранее три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.