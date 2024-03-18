Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Актер Федор Добронравов принял решение отменить все спектакли, в которых он должен был участвовать в течение года из-за своего плохого состояния здоровья. По данным канала, 62-летнему артисту потребуется продолжительное время на реабилитацию после сложной операции.
В феврале 2024 года Добронравову необходимо было немедленно удалить дегенеративные образования на позвоночнике, возникшие как осложнение остеохондроза. Артист попал в больницу с жалобами на боли в шее и при глотании.
Добронравов провел в стационаре восемь дней и после этого был выписан с предписанием пройти длительный курс лечебной физкультуры и принимать лекарства. В настоящее время он не планирует выходить на сцену до января 2025 года.
Ранее актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо.