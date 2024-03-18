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Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции

Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции

18 марта 2024, 11:27
Фото: mos.ru/cc by 4.0
Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции
Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья после тяжелой операции, которую он перенес из-за осложнений остеохондроза, передает телеграм-канал Shot.

Актер Федор Добронравов принял решение отменить все спектакли, в которых он должен был участвовать в течение года из-за своего плохого состояния здоровья. По данным канала, 62-летнему артисту потребуется продолжительное время на реабилитацию после сложной операции.

В феврале 2024 года Добронравову необходимо было немедленно удалить дегенеративные образования на позвоночнике, возникшие как осложнение остеохондроза. Артист попал в больницу с жалобами на боли в шее и при глотании.

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Добронравов провел в стационаре восемь дней и после этого был выписан с предписанием пройти длительный курс лечебной физкультуры и принимать лекарства. В настоящее время он не планирует выходить на сцену до января 2025 года.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Таганрог#Театр#Федор Добронравов
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