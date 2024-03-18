Тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По их словам, тело мальчика нашли на пандусе для колясок. Говорится, что на вид ему было 14-15 лет.
«На фото его уже накрыли пакетом. Слишком рано оборвалась жизнь…», — рассказал автор о размещенном снимке.
Что именно стало причиной, пока не раскрывается. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях выразили сожаления из-за случившегося.
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