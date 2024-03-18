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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону

Тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону

18 марта 2024, 09:12
Фото: Pxhere
Тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону

Подросток выпал из окна высотки и погиб в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону разбился подросток, который выпал с большой высоты, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, тело мальчика нашли на пандусе для колясок. Говорится, что на вид ему было 14-15 лет.

«На фото его уже накрыли пакетом. Слишком рано оборвалась жизнь…», — рассказал автор о размещенном снимке.

Что именно стало причиной, пока не раскрывается. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Фото: t.me/suvorovskiyzhk

Пользователи в комментариях выразили сожаления из-за случившегося.

Ранее в Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Подросток#Происшествия#Выпадение из окна
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