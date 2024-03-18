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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Одна из улиц города будет носить имя героя СВО Александра Бондарева

Улицу в «Новом Ростове» назвали в честь героя спецоперации

18 марта 2024, 16:06
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Одна из улиц города будет носить имя героя СВО Александра Бондарева
Одна из улиц города будет носить имя героя СВО Александра Бондарева, следует из постановления глава ростовской администрации Алексея Логвиненко.

Власти Ростова определились, как назовут улицы в новом жилом районе «Новый Ростов». Также администрация озаботится установкой памятных табличек, посвященных выдающимся горожанам.

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Из документа властей следует, что одной из улиц дадут имя Героя России Александра Бондарева. Он участвовал в боевых действиях на Украине в качестве пилота Су-34. Его самолет сбили 3 марта 2023 года в зоне СВО. Посмертно военный получил звание Героя России.

Тем временем ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на левом берегу Дона.

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