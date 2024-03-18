Улицу в «Новом Ростове» назвали в честь героя спецоперации

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Власти Ростова определились, как назовут улицы в новом жилом районе «Новый Ростов». Также администрация озаботится установкой памятных табличек, посвященных выдающимся горожанам.
Из документа властей следует, что одной из улиц дадут имя Героя России Александра Бондарева. Он участвовал в боевых действиях на Украине в качестве пилота Су-34. Его самолет сбили 3 марта 2023 года в зоне СВО. Посмертно военный получил звание Героя России.
Тем временем ростовчане обеспокоены дальнейшими планами по поводу рощи на левом берегу Дона.