Улицу в «Новом Ростове» назвали в честь героя спецоперации

Из документа властей следует, что одной из улиц дадут имя Героя России Александра Бондарева. Он участвовал в боевых действиях на Украине в качестве пилота Су-34. Его самолет сбили 3 марта 2023 года в зоне СВО. Посмертно военный получил звание Героя России.