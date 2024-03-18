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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В МВД дали комментарий после слухов об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

В МВД дали комментарий после слухов об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

18 марта 2024, 12:12
Фото: rostovgazeta.ru
В МВД дали комментарий после слухов об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

МВД опровергло раздачу отравленных конфет в ТЦ Волгодонска

В Волгодонске не соответствует действительности информация о раздаче отравленных конфет, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение, что в торговом центре посетителям раздают отравленные сладости. После этого правоохранители выехали по этому адресу для проверки.

«В результате выезда на место сотрудников полиции информация не нашла своего подтверждения», — уточнили в управлении.

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Добавим, что по Ростовской области гуляет большое количество фейков, которые постоянно опровергают.

Так глава Таганрога называл фейком информацию о взрывах на территории города. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в донской столице опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МВД#Прокомментировало информацию#Отравленные конфеты
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