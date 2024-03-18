В МВД дали комментарий после слухов об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В полицию поступило сообщение, что в торговом центре посетителям раздают отравленные сладости. После этого правоохранители выехали по этому адресу для проверки.
«В результате выезда на место сотрудников полиции информация не нашла своего подтверждения», — уточнили в управлении.
Добавим, что по Ростовской области гуляет большое количество фейков, которые постоянно опровергают.
Так глава Таганрога называл фейком информацию о взрывах на территории города. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в донской столице опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана».