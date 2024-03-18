В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки

Девушка села в авто и попыталась уехать. Однако бывший любовник успел достать травматический пистолет и выстрелить по лобовому стеклу машины. На этом он не остановился и бросил в открытое окно автомобиля предмет, напоминающий гранату. Взрыва не произошло. Однако сам преступник успел сбежать.