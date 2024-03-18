В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Ростовчанка случайно встретила бывшего сожителя на улице. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражу, хранение наркотиков и подделку документов. Встреча экс-возлюбленных быстро переросла в ссору.
Девушка села в авто и попыталась уехать. Однако бывший любовник успел достать травматический пистолет и выстрелить по лобовому стеклу машины. На этом он не остановился и бросил в открытое окно автомобиля предмет, напоминающий гранату. Взрыва не произошло. Однако сам преступник успел сбежать.
Позже его нашли и задержали полицейские. В отношении горе-любовника возбудили уголовное дело.
Ранее житель Ростовской области ранил соседа в голову из ружья и хотел застрелить участкового.