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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Встреча бывших возлюбленных в Ростове едва не закончилась трагедией

В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки

18 марта 2024, 17:10
Фото: 1MI
Встреча бывших возлюбленных в Ростове едва не закончилась трагедией
Встреча бывших возлюбленных в Ростове едва не закончилась трагедией, рассказали в МВД.

Ростовчанка случайно встретила бывшего сожителя на улице. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражу, хранение наркотиков и подделку документов. Встреча экс-возлюбленных быстро переросла в ссору.

Девушка села в авто и попыталась уехать. Однако бывший любовник успел достать травматический пистолет и выстрелить по лобовому стеклу машины. На этом он не остановился и бросил в открытое окно автомобиля предмет, напоминающий гранату. Взрыва не произошло. Однако сам преступник успел сбежать.

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Позже его нашли и задержали полицейские. В отношении горе-любовника возбудили уголовное дело.

Ранее житель Ростовской области ранил соседа в голову из ружья и хотел застрелить участкового.

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