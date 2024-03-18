В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки

Этим предприятиям предстоит создать специальные нештатные формирования из числа работников. Те пройдут обучение, так как их организации будут привлечены к решению задач, в том числе в условиях ЧС. По этой же причине предприятия попросили сделать запасы медикаментов и продовольственных товаров.