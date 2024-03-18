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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки

В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки

18 марта 2024, 16:15
Фото: flickr.com/cc by 2.0/echoroo
В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки
Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС, тем временем в регионе продлили запрет на запуск салютов, а на прошедших выборах избирательница пыталась устроить провокацию с помощью губной помады.

Обязанности на случай ЧС

Администрация Ростова выпустила постановление, в котором определен перечень предприятий, которые привлекут к мероприятиям по гражданской обороне. В список вошли 15 различных организаций, например, «Коммунальщик Дона», «Ростовпассажиртранс», «Ростгорсвет», Ростовводоканал и другие.

Этим предприятиям предстоит создать специальные нештатные формирования из числа работников. Те пройдут обучение, так как их организации будут привлечены к решению задач, в том числе в условиях ЧС. По этой же причине предприятия попросили сделать запасы медикаментов и продовольственных товаров.

Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС
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Администрация Ростова выпустила постановление, в котором определен перечень предприятий, которые привлекут к мероприятиям по гражданской обороне.Администрация Ростова выпустила постановление, в котором определен перечень предприятий, которые привлекут к мероприятиям по гражданской обороне.
Администрация Ростова выпустила постановление, в котором определен перечень предприятий, которые привлекут к мероприятиям по гражданской обороне.
Фото: 61.mchs.gov.ru

(Снова) без салютов

Губернатор Василий Голубев подписал указ, по которому продлил ограничение на запуск пиротехники в Ростовской области. Ранее запрет вводился с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Теперь действий документа решено продлить.

Запрет касается салютов, фейерверков и петард и не ограничивает использование бенгальских огней или хлопушек.

Нынешний запрет актуален до 7 мая 2024 года. Сделают ли власти исключение для Дня Победы, пока неясно.

Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая
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Провокация губной помадой

В России подвели итоги президентских выборов. На новый шестилетний срок переизбрался Владимир Путин. Председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров в офисе «Комсомольской правды» рассказал, как выборы прошли в регионе.

Еще одна избирательница пыталась раскрасить губной помадой списки избирателей. Дамочка запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.Еще одна избирательница пыталась раскрасить губной помадой списки избирателей. Дамочка запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.
Еще одна избирательница пыталась раскрасить губной помадой списки избирателей. Дамочка запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.
Фото: Pxhere

По словам Бурова, не обошлось без провокаций во время голосования. Например, зарегистрированы несколько кибератак и сообщений о якобы минировании. Также один из избирателей в Азовском районе залил зеленкой урну с бюллетенями. Его задержали.

Еще одна избирательница пыталась раскрасить губной помадой списки избирателей. Дамочка запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо. Однако и ее смогли утихомирить и задержать.

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