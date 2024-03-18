В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Администрация Ростова выпустила постановление, в котором определен перечень предприятий, которые привлекут к мероприятиям по гражданской обороне. В список вошли 15 различных организаций, например, «Коммунальщик Дона», «Ростовпассажиртранс», «Ростгорсвет», Ростовводоканал и другие.
Этим предприятиям предстоит создать специальные нештатные формирования из числа работников. Те пройдут обучение, так как их организации будут привлечены к решению задач, в том числе в условиях ЧС. По этой же причине предприятия попросили сделать запасы медикаментов и продовольственных товаров.
Губернатор Василий Голубев подписал указ, по которому продлил ограничение на запуск пиротехники в Ростовской области. Ранее запрет вводился с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Теперь действий документа решено продлить.
Запрет касается салютов, фейерверков и петард и не ограничивает использование бенгальских огней или хлопушек.
Нынешний запрет актуален до 7 мая 2024 года. Сделают ли власти исключение для Дня Победы, пока неясно.
В России подвели итоги президентских выборов. На новый шестилетний срок переизбрался Владимир Путин. Председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров в офисе «Комсомольской правды» рассказал, как выборы прошли в регионе.
По словам Бурова, не обошлось без провокаций во время голосования. Например, зарегистрированы несколько кибератак и сообщений о якобы минировании. Также один из избирателей в Азовском районе залил зеленкой урну с бюллетенями. Его задержали.
Еще одна избирательница пыталась раскрасить губной помадой списки избирателей. Дамочка запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо. Однако и ее смогли утихомирить и задержать.