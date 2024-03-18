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В Ростовской области избирательница пыталась изрисовать помадой списки избирателей

В Ростовской области женщина пыталась изрисовать помадой списки избирателей

18 марта 2024, 10:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области избирательница пыталась изрисовать помадой списки избирателей

Избирательница напала на полицейского на выборах в Ростовской области

В Ростовской области на одном из участков женщина набросилась на сотрудника полиции, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на председателя Избиркома региона Андрея Бурова.
Сюжет
Выборы

По его словам, выборы прошли спокойно, хотя были и случаи провокаций. Также происходили кибератаки, всего зарегистрировали шесть волн.

Один из инцидентов произошел на избирательном участке в Азовском районе, где один из голосующих залил зеленкой избирательный ящик. Это был первый случай такого рода, который зафиксирован в стране. В результате мужчину задержали.

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Также произошла попытка раскрасить избирательные документы. По словам Андрея Бурова, одна из избирательниц попыталась использовать губную помаду, чтобы разукрасить списки избирателей. А затем она запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.

Буров добавил, что 18 избирательных участков получили сообщения о бомбах.

Выборы прошли с 15 по 17 марта, большинство жителей региона отдали свои голоса за Владимира Путина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Голосование#Полицейский#Происшествия
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