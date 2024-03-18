В Ростовской области женщина пыталась изрисовать помадой списки избирателей

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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По его словам, выборы прошли спокойно, хотя были и случаи провокаций. Также происходили кибератаки, всего зарегистрировали шесть волн.
Один из инцидентов произошел на избирательном участке в Азовском районе, где один из голосующих залил зеленкой избирательный ящик. Это был первый случай такого рода, который зафиксирован в стране. В результате мужчину задержали.
Также произошла попытка раскрасить избирательные документы. По словам Андрея Бурова, одна из избирательниц попыталась использовать губную помаду, чтобы разукрасить списки избирателей. А затем она запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.
Буров добавил, что 18 избирательных участков получили сообщения о бомбах.
Выборы прошли с 15 по 17 марта, большинство жителей региона отдали свои голоса за Владимира Путина.