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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Ростовской области собирают гуманитарную помощь для детей в Сирии

В Ростовской области собирают гуманитарную помощь для детей в Сирии

18 марта 2024, 16:03
Фото: mil.ru
В Ростовской области собирают гуманитарную помощь для детей в Сирии
Бизнесменов и обычных ростовчан просят собрать гуманитарную помощь для сирийских детей, сообщили чиновники правительства региона.

В регионе организовали благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для сирийских детей. Принимать будут школьные принадлежности, канцелярию, ранцы, развивающие игры и средства гигиены.

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Поучаствовать в акции власти просят бизнесменов и рядовых местных жителей. Принести вещи они могут до 1 апреля в пункты сбора офисов «Мой бизнес» в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Миллерово.

Власти Ростовской области не первый раз просят бизнесменов посодействовать в отправке гуманитарной помощи в Сирию. Ранее у предпринимателей просили на нужды сирийцев ноутбуки и крупы.

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