В Ростовской области собирают гуманитарную помощь для детей в Сирии

Поучаствовать в акции власти просят бизнесменов и рядовых местных жителей. Принести вещи они могут до 1 апреля в пункты сбора офисов «Мой бизнес» в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Миллерово.