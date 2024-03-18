В Ростовской области собирают гуманитарную помощь для детей в Сирии

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В регионе организовали благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для сирийских детей. Принимать будут школьные принадлежности, канцелярию, ранцы, развивающие игры и средства гигиены.
Поучаствовать в акции власти просят бизнесменов и рядовых местных жителей. Принести вещи они могут до 1 апреля в пункты сбора офисов «Мой бизнес» в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Миллерово.
Власти Ростовской области не первый раз просят бизнесменов посодействовать в отправке гуманитарной помощи в Сирию. Ранее у предпринимателей просили на нужды сирийцев ноутбуки и крупы.