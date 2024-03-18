В Самаре создали метод лечения рака крови клетками-киллерами

В данном методе используются клетки-киллеры, полученные из пуповинной крови. Обычно эти клетки используются как источник стволовых клеток для восстановления кроветворной системы. Клетки-киллеры отвечают за борьбу с инфекциями, уничтожая зараженные клетки. Они также играют важную роль в противоопухолевом иммунитете, обеспечивая быстрый ответ на развитие рака. Важным преимуществом использования этих клеток является то, что они не оказывают токсического воздействия на здоровые клетки, что снижает риск побочных эффектов терапии.