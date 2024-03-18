В Самаре создали метод лечения рака крови клетками-киллерами

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Он предназначен для борьбы с множественной миеломой, опухолью кроветворной и лимфоидной тканей. Данное заболевание обычно диагностируется у пожилых людей, но может также возникать у молодых. Миелома возникает из-за ослабления естественных клеток-киллеров, которые отвечают за защиту организма от инфекций и уничтожение поврежденных клеток, пишет sovainfo.ru.
Основатель проекта, профессор Ольга Тюмина, отмечает, что у некоторых пациентов наблюдается рецидив или развивается сопротивляемость к традиционным методам лечения. Это связано с вариабельностью клинических проявлений и активностью патологического процесса. В большинстве случаев прогноз неблагоприятный. Поэтому для повышения шансов на долгосрочное выживание без повторного заболевания необходимо искать новые пути и стратегии терапии.
В данном методе используются клетки-киллеры, полученные из пуповинной крови. Обычно эти клетки используются как источник стволовых клеток для восстановления кроветворной системы. Клетки-киллеры отвечают за борьбу с инфекциями, уничтожая зараженные клетки. Они также играют важную роль в противоопухолевом иммунитете, обеспечивая быстрый ответ на развитие рака. Важным преимуществом использования этих клеток является то, что они не оказывают токсического воздействия на здоровые клетки, что снижает риск побочных эффектов терапии.
Ученые из Самары уже провели исследования на десяти пациентах с множественной миеломой. В результате у восьми пациентов наблюдалась положительная реакция на новый метод, а двое пациентов отметили слабую реакцию, но при этом удалось сохранить стабильное состояние заболевания. Это дает надежду на то, что использование клеток-киллеров может стать эффективным инструментом в борьбе с раком крови.