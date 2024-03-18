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В Самарской области обработали 100% бюллетеней

18 марта 2024, 19:55
В Самарской области на выборах в губернию явка избирателей составила 78,86%. Эта информация была представлена региональным Избирательным комитетом.

В результате подсчета голосов лидером стал Владимир Путин, который получил 86,76% голосов жителей губернии. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом в 4,36%, затем следуют Владислав Даванков от «Новых людей» (4,18%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,07%), пишет sovainfo.ru.

Утром 18 марта Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что было обработано 99,6% бюллетеней. По предварительным данным, Владимир Путин набрал 87,32% голосов, что превышает 75,6 миллиона человек.

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