В Самарской области обработали 100% бюллетеней

В результате подсчета голосов лидером стал Владимир Путин, который получил 86,76% голосов жителей губернии. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом в 4,36%, затем следуют Владислав Даванков от «Новых людей» (4,18%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,07%), пишет sovainfo.ru.