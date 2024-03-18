Власти объяснили причины длительного ожидания автобусов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Один из местных жителей пожаловался на этот маршрут, так как после 21 часа нельзя уехать в сторону Западного. По его словам, автобусов с этого времени нет.
В администрации рассказали, что проанализировали данные системы ГЛОНАСС. Выяснилось, что на маршрут не выпускают необходимое количество транспорта.
«Это является основной причиной увеличенного интервала ожидания на остановках в вечернее время суток», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за нарушения условий контракта к перевозчику ООО «ТрансЭкспорт» применяют меры гражданско-правовой ответственности.
Ранее стало известно, что специальный маршрут появится в Ростове для связи с новым автовокзалом.