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Власти объяснили причины длительного ожидания автобусов в Ростове-на-Дону

Власти объяснили причины длительного ожидания автобусов в Ростове-на-Дону

18 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в вечернее время перевозчик не обеспечивает необходимого количества автобусов на маршруте №40, сообщили в городской администрации.

Один из местных жителей пожаловался на этот маршрут, так как после 21 часа нельзя уехать в сторону Западного. По его словам, автобусов с этого времени нет.

В администрации рассказали, что проанализировали данные системы ГЛОНАСС. Выяснилось, что на маршрут не выпускают необходимое количество транспорта.

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«Это является основной причиной увеличенного интервала ожидания на остановках в вечернее время суток», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за нарушения условий контракта к перевозчику ООО «ТрансЭкспорт» применяют меры гражданско-правовой ответственности.

Ранее стало известно, что специальный маршрут появится в Ростове для связи с новым автовокзалом.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Перевозчик#Маршрут №40
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