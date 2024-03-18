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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Минтранс рекомендовал отказаться при зимнем ремонте дорог от рециклеров

Власти просят подрядчиков сменить технологию ремонта дорог в Ростовской области

18 марта 2024, 16:48
Фото: 1MI
Минтранс рекомендовал отказаться при зимнем ремонте дорог от рециклеров
Минтранс рекомендовал отказаться при зимнем ремонте дорог от рециклеров, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Министерство просит подрядчиков и властей муниципалитетов не применять зимой во время ремонта дорог рециклеры (дорожные машины, предназначенные для укрепления верхнего слоя грунта и одежд дорожного полотна — прим. ред). Чиновники полагают, что опыт их использования оказался негативным. Взамен Минтранс просит применять литую асфальтобетонную смесь.

Литый асфальт власти будут производить на заводах в Миллерово, Волгодонске, Вешенском районе и других.

Ремонт 265 километров дорог запланирован в Ростовской области в 2024 году
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Также отмечается, что к 1 марта работы по ремонту дорог выполнили лишь на 65%. Минтранс видит причину этого в позднем заключении контрактов на эти работы и отсутствии у некоторых муниципалитетов комплексных контрактов на содержание дорог.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Дороги#Происшествия
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