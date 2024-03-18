Власти просят подрядчиков сменить технологию ремонта дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Министерство просит подрядчиков и властей муниципалитетов не применять зимой во время ремонта дорог рециклеры (дорожные машины, предназначенные для укрепления верхнего слоя грунта и одежд дорожного полотна — прим. ред). Чиновники полагают, что опыт их использования оказался негативным. Взамен Минтранс просит применять литую асфальтобетонную смесь.
Литый асфальт власти будут производить на заводах в Миллерово, Волгодонске, Вешенском районе и других.
Также отмечается, что к 1 марта работы по ремонту дорог выполнили лишь на 65%. Минтранс видит причину этого в позднем заключении контрактов на эти работы и отсутствии у некоторых муниципалитетов комплексных контрактов на содержание дорог.
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