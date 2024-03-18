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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Горожане пожаловались на течь воды из-под люков возле жилого дома в Шахтах

«Вот-вот потечет с унитазов»: в Шахтах вода поднялась из канализационных люков

18 марта 2024, 09:40
Фото: pxhere
Горожане пожаловались на течь воды из-под люков возле жилого дома в Шахтах

В Шахтах из канализационных люков у жилых домов поднялась вода

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Евгения Кобылкина, 22 в Шахтах. Люди жалуются, что из всех люков возле дома не первый год течет вода, и никто не занимается решением вопроса.

Жители дома на улице Евгения Кобылкина, 22 в Шахтах полагают, что вода из люков течет из-за забитой линии канализации. По словам горожан, вода периодически исчезает. Но это случается редко — чаще всего, она течет.

«Никакие наши просьбы и требования к водоканалу решить этот вопрос не действуют. Кому еще жаловаться, мы не знаем. А это все уже поднимается в квартиры на первых этажах. Вот-вот потечет с унитазов», — отмечает житель дома Владимир Рябухин.

По словам жителей дома на улице Евгения Кобылкина, 22 в Шахтах, вода периодически исчезает. Но чаще всего, она течет.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
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Разъяснить ситуацию в филиале «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» корреспонденту RostovGazeta не удалось.

По телефону приемной в рабочее время никто не отвечал, а линия диспетчерской службы была постоянно занята. Удалось дозвониться лишь по одному номеру в производственно-технический отдел. Но там, ожидаемо, ответить на вопросы корреспондента не смогли.

«Звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 28-27-28. Они занимаются этим вопросом», — посоветовали в отделе производства.

Однако попытки дозвониться на многоканальный телефон диспетчерской не увенчались успехом.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду.

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