«Вот-вот потечет с унитазов»: в Шахтах вода поднялась из канализационных люков

«Никакие наши просьбы и требования к водоканалу решить этот вопрос не действуют. Кому еще жаловаться, мы не знаем. А это все уже поднимается в квартиры на первых этажах. Вот-вот потечет с унитазов», — отмечает житель дома Владимир Рябухин.