«Вот-вот потечет с унитазов»: в Шахтах вода поднялась из канализационных люков

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Жители дома на улице Евгения Кобылкина, 22 в Шахтах полагают, что вода из люков течет из-за забитой линии канализации. По словам горожан, вода периодически исчезает. Но это случается редко — чаще всего, она течет.
«Никакие наши просьбы и требования к водоканалу решить этот вопрос не действуют. Кому еще жаловаться, мы не знаем. А это все уже поднимается в квартиры на первых этажах. Вот-вот потечет с унитазов», — отмечает житель дома Владимир Рябухин.
Разъяснить ситуацию в филиале «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» корреспонденту RostovGazeta не удалось.
По телефону приемной в рабочее время никто не отвечал, а линия диспетчерской службы была постоянно занята. Удалось дозвониться лишь по одному номеру в производственно-технический отдел. Но там, ожидаемо, ответить на вопросы корреспондента не смогли.
«Звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 28-27-28. Они занимаются этим вопросом», — посоветовали в отделе производства.
Однако попытки дозвониться на многоканальный телефон диспетчерской не увенчались успехом.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду.