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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая

Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая

18 марта 2024, 08:36
Фото: 47.mchs.gov.ru
Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая
В Ростовской области продлили ограничения на запуск пиротехники, которые действуют с прошлого года, говорится в указе губернатора.

Этим документом внесли изменения в другой указ об ограничении на использование пиротехнический изделий. Запреты ввели с 1 декабря и они действовали до 1 марта.

Теперь эти меры продлили до 7 мая. Документ уже подписал глава региона Василий Голубев.

Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет
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Напомним, что указ приняли после массовых жалоб на граждан, которые запускают фейерверки. Многих это пугало, поэтому они требовали запретов.

Ранее RostovGazeta писала, что тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Ограничения#Фейерверки#Указ
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