Запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Этим документом внесли изменения в другой указ об ограничении на использование пиротехнический изделий. Запреты ввели с 1 декабря и они действовали до 1 марта.
Теперь эти меры продлили до 7 мая. Документ уже подписал глава региона Василий Голубев.
Напомним, что указ приняли после массовых жалоб на граждан, которые запускают фейерверки. Многих это пугало, поэтому они требовали запретов.
Ранее RostovGazeta писала, что тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет. Материал на эту тему читайте по ссылке.