Автодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
На выходных в Telegram-канале «Автодор и T-pass» объявил, что автомобилисты, проезжающие по трассам М-3, М-4, М-11 и М-12, могут дополнить свою поездку гастротурами. Один из новых маршрутов проходит через Ростов-на-Дону, водителям предлагают отправиться в гастрономический тур в южную столицу, чтобы отведать традиционных донских раков с укропом и лавровым листом.
Согласно программе на сайте «Drive.Travel», за время тура можно посетить парк имени Октябрьской революции, выставку «Донская казачья гвардия», увидеть фонтан «Атланты», посетить знаменитый музыкальный театр Ростова, напоминающий по форме белый рояль, а также стать участниками обзорных и гастрономических экскурсий, например, «Три века Ростовской еды» и «Гастрономический Ростов». С полным планом экскурсий, рекомендациями ресторанов и достопримечательностей туристы могут ознакомиться по ссылке.
Ранее президент объявил, что у Азовского моря построят новые гостиницы.