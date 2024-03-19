Автодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками

На выходных в Telegram-канале «Автодор и T-pass» объявил, что автомобилисты, проезжающие по трассам М-3, М-4, М-11 и М-12, могут дополнить свою поездку гастротурами. Один из новых маршрутов проходит через Ростов-на-Дону, водителям предлагают отправиться в гастрономический тур в южную столицу, чтобы отведать традиционных донских раков с укропом и лавровым листом.