Большую Садовую временно перекроют в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет сделать ограждения на месте работ, чтобы обеспечить безопасность. Вместе с этим предстоит разработать проект организации дорожного движения и утвердить в департаменте автодорог.
«Подрядчик обязан организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ, устанавливать предупреждающие знаки на проезжей части, ограждать места дорожных работ», — говорится в документации.
Что касается ремонта, то планируется привести в порядок улицу Большую Садовую на участках от Сиверса до Буденновского и от Кировского до Театрального.
Работы будут продолжаться с даты заключения контракта и до 1 сентября 2024 года.
Ранее стало известно, что две центральные улицы Ростова перекроют на полгода.