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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Движение будут перекрывать на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

Большую Садовую временно перекроют в Ростове-на-Дону

19 марта 2024, 13:27
Фото: Rostov-gorod.ru
Движение будут перекрывать на Большой Садовой в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на время ремонта улицы Большой Садовой будут ограничивать движение транспорта, следует из материалов Госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет сделать ограждения на месте работ, чтобы обеспечить безопасность. Вместе с этим предстоит разработать проект организации дорожного движения и утвердить в департаменте автодорог.

«Подрядчик обязан организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ, устанавливать предупреждающие знаки на проезжей части, ограждать места дорожных работ», — говорится в документации.

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Что касается ремонта, то планируется привести в порядок улицу Большую Садовую на участках от Сиверса до Буденновского и от Кировского до Театрального.

Работы будут продолжаться с даты заключения контракта и до 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что две центральные улицы Ростова перекроют на полгода.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт#Большая Садовая#Движение
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