Буцаев: Облигации РЭО котируются на уровне 102% выше номинальной стоимости

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как пишет 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал о реформе в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создании экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
По его словам, спрос на облигации Российского экологического оператора превышает возможности их выпуска. На рынке эти облигации торгуются выше номинала, в настоящее время их цена составляет 102 — 102,5% от номинальной стоимости. Этот финансовый инструмент показал себя востребованным на рынке и универсальным в своем использовании. На данный момент РЭО выпускает облигации как для определенной категории инвесторов, так и для всех. Биржевые выпуски облигаций были выкуплены частными инвесторами, включая физических лиц.
Это касается механизма выкупа облигаций, выпускаемых Российским экологическим оператором с процентной ставкой КС+3 — 3,5% на срок 12 лет, крупными институциональными инвесторами. Отношение основных финансовых институтов к инвестициям в эту отрасль изменилось благодаря формированию нормативной базы и разработке региональных планов развития инфраструктуры.
Генеральный директор Российского экологического оператора добавил, что в настоящее время обсуждается механизм, который позволил бы привлечь к покупке этих облигаций в первую очередь крупные государственные банки Российской Федерации. В рамках этого обсуждения в РЭО рассматривается специальная программа с Россельхозбанком.
«Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — подчеркнул Денис Буцаев.