Буцаев: Облигации РЭО котируются на уровне 102% выше номинальной стоимости

По его словам, спрос на облигации Российского экологического оператора превышает возможности их выпуска. На рынке эти облигации торгуются выше номинала, в настоящее время их цена составляет 102 — 102,5% от номинальной стоимости. Этот финансовый инструмент показал себя востребованным на рынке и универсальным в своем использовании. На данный момент РЭО выпускает облигации как для определенной категории инвесторов, так и для всех. Биржевые выпуски облигаций были выкуплены частными инвесторами, включая физических лиц.