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CloudMTS запустил «холодное хранилище» данных в облаке

CloudMTS запустил «холодное хранилище» данных в облаке

19 марта 2024, 14:44
Фото: creativeart/freepik
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Повайдер CloudMTS сообщил о запуске холодного тарифа в объектном хранилище данных, расширив его емкость в два раза. Новая услуга позволит компаниям с большей выгодой размещать в облаке МТС любую информацию, которая не требует регулярного доступа.

Новый сервис, позволяет скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде как стандартного «горячего», так и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором — данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.

Представители провайдера уверены, что «холодное хранилище» позволит клиентам с большей выгодой размещать в виртуальной инфраструктуре информацию, с которой нет ежедневного взаимодействия. Это могут быть бэкапы, архивы, базы данных или записи с камер видеонаблюдения.

Существует возможность и переноса данных в геораспределенное хранилище. Оно обладает всеми свойствами стандартного репозитория, но расположено в нескольких дата-центрах. В случае, если прервется доступ к одной из площадок хранилища, клиентский трафик переключится на другой ЦОД. Для удовлетворения растущего спроса на услугу CloudMTS запустил новую зону доступности сервиса, увеличив его емкость в два раза.

Как отмечает директор по продукту CloudMTS Михаил Тутаев, объектное хранилище наравне с виртуальной инфраструктурой и бэкапами — одна из самых востребованных облачных услуг CloudMTS.

— В 2023 году затраты компаний на услугу выросли почти на треть. Расширение тарифной сетки позволяет предлагать клиентам еще более гибкие условия хранения данных и удовлетворять разноплановый спрос заказчиков. В среднем размещение в облаке информации по «холодному» тарифу стоит на 45% дешевле, чем по стандартному. У компаний появится выбор: если они регулярно обращаются к данным, то им лучше размещаться в «горячем хранилище», если же клиенту необходимо положить данные на продолжительный период времени, то для него будет выгоднее «холодный» тариф, — поясняет Михаил Тутаев.

Добавим, что провайдер CloudMTS в настоящее рвемя предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

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