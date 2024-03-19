rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Диетолог Евлашева рассказала, какие масла являются самыми полезными для организма

19 марта 2024, 07:01
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евлашева поделилась информацией о самых полезных и вредных маслах.

Масла содержат жирные кислоты, которые играют важную роль в организме. Они помогают снизить уровень вредного холестерина и артериального давления. Однако не все масла одинаково полезны, пишут «Известия».

Полезные масла — это жидкие растительные масла. Они содержат много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Примерами таких масел являются оливковое масло, кукурузное масло, рапсовое масло, льняное масло, масло семян подсолнечника и масло грецкого ореха.

С другой стороны, сливочное масло, пальмовое масло, кокосовое масло и сало относятся к вредным типам масел. Они содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, которые увеличивают уровень вредного холестерина и связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Однако насыщенные жиры не следует полностью исключать из рациона. Они необходимы для создания клеточных мембран. Важно потреблять их в умеренном количестве — не более 10% от общего рациона.

Следует помнить, что масла лучше употреблять в сыром виде, так как при нагревании они теряют свои полезные свойства. Приготовление пищи на пару или варка являются предпочтительными способами приготовления.

Подпишитесь
В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки
Вчера, 17:10
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
Сегодня, 07:55
Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:48
Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей
Сегодня, 07:44
В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту
Сегодня, 05:07
Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
Вчера, 17:32