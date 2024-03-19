Диетолог Евлашева рассказала, какие масла являются самыми полезными для организма

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Масла содержат жирные кислоты, которые играют важную роль в организме. Они помогают снизить уровень вредного холестерина и артериального давления. Однако не все масла одинаково полезны, пишут «Известия».
Полезные масла — это жидкие растительные масла. Они содержат много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Примерами таких масел являются оливковое масло, кукурузное масло, рапсовое масло, льняное масло, масло семян подсолнечника и масло грецкого ореха.
С другой стороны, сливочное масло, пальмовое масло, кокосовое масло и сало относятся к вредным типам масел. Они содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, которые увеличивают уровень вредного холестерина и связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Однако насыщенные жиры не следует полностью исключать из рациона. Они необходимы для создания клеточных мембран. Важно потреблять их в умеренном количестве — не более 10% от общего рациона.
Следует помнить, что масла лучше употреблять в сыром виде, так как при нагревании они теряют свои полезные свойства. Приготовление пищи на пару или варка являются предпочтительными способами приготовления.