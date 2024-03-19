Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Портал «Ведомости» со ссылкой на федеральный Минздрав объявил, что ведомство прорабатывает возможность привлечь студентов-медиков к прохождению практики в зоне военных действий.
По данным издания, уже сейчас многие студенты выбирают зону боевых действий для помощи военным и оттачивания своих навыков, однако вузы не ставят зачет за подобную инициативу со стороны учащихся.
Сейчас Минздрав и Минобрнауки рассматривают необходимые механизмы и изменения в нормативно-правовых актах, которые позволят студентам получать зачеты за работу в прифронтовых госпиталях и зоне СВО.
Согласно данным председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, количество студентов, которые уже отправлялись добровольцами на практику в военные госпитали, может достигать 440 человек. При этом большая часть из них заинтересована в карьере хирурга, анестезиолога и реаниматолога.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения из других официальных источников, данные уточняются.
Ранее глава Минздрава заявил, что в Ростовской области не хватает более четырех тысяч медиков.