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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО

Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО

19 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI
Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО

Студентам медвузов Ростовской области могут разрешить практику в зоне СВО

В Ростовской области и других регионах России могут позволить студентам-медикам проходить практику в зоне проведения спецоперации, об этом сообщили СМИ.

Портал «Ведомости» со ссылкой на федеральный Минздрав объявил, что ведомство прорабатывает возможность привлечь студентов-медиков к прохождению практики в зоне военных действий.

По данным издания, уже сейчас многие студенты выбирают зону боевых действий для помощи военным и оттачивания своих навыков, однако вузы не ставят зачет за подобную инициативу со стороны учащихся.

Сейчас Минздрав и Минобрнауки рассматривают необходимые механизмы и изменения в нормативно-правовых актах, которые позволят студентам получать зачеты за работу в прифронтовых госпиталях и зоне СВО.

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Согласно данным председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, количество студентов, которые уже отправлялись добровольцами на практику в военные госпитали, может достигать 440 человек. При этом большая часть из них заинтересована в карьере хирурга, анестезиолога и реаниматолога.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения из других официальных источников, данные уточняются.

Ранее глава Минздрава заявил, что в Ростовской области не хватает более четырех тысяч медиков.

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