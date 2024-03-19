Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО

Согласно данным председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, количество студентов, которые уже отправлялись добровольцами на практику в военные госпитали, может достигать 440 человек. При этом большая часть из них заинтересована в карьере хирурга, анестезиолога и реаниматолога.