Донское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Во вторник, 19 марта, стало известно, что арбитраж Ростовской области встал на сторону донских антимонопольщиков в отношении ЮТУ и ООО СПТК «ЮВА», которые заключили между собой контракт, последствиями которого стало завышение стоимости топлива для авиации.
Сотрудники УФАС установили, что в период с 2020 по 2021 годы таможня заключила три госконтракта с компанией «ЮВА», торгующей горюче-смазочными материалами, купив у поставщика топливо для вертолетов.
Ростовское УФАС установило, что обязательства по контракту по факту выполняло ООО «Лукойл-Аэро», а ООО СПТК «ЮВА» занималось только оформлением финансовых документов.
При этом суммы коммерческого предложения компании из Уфы были в среднем на 46-67% выше стоимости топлива, предложенной ООО «Лукойл-Аэро». Компании обвинили в нарушении закона о защите конкуренции, им предстоит выплатить штрафы размером более трех миллионов рублей.
Напомним, совсем недавно стало известно, что в Ростовской области существенно увеличились цены на проезд в такси. Подобный рост объясняют подорожанием стоимости бензина, а также комплектующих для автомобилей.
Ранее завод ТАНТК имени Бериева получил иск на 200 миллионов рублей.