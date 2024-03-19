rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Донское УФАС выявило сговор при закупке авиатоплива Южным таможенным управлением

Донское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни

19 марта 2024, 13:33
Фото: Pxhere
Донское УФАС выявило сговор при закупке авиатоплива Южным таможенным управлением
В Ростовской области обнаружили сговор при закупке горючего для вертолетов Южным таможенным управлением (ЮТУ), подробности рассказала пресс-служба донского УФАС.

Во вторник, 19 марта, стало известно, что арбитраж Ростовской области встал на сторону донских антимонопольщиков в отношении ЮТУ и ООО СПТК «ЮВА», которые заключили между собой контракт, последствиями которого стало завышение стоимости топлива для авиации.

Сотрудники УФАС установили, что в период с 2020 по 2021 годы таможня заключила три госконтракта с компанией «ЮВА», торгующей горюче-смазочными материалами, купив у поставщика топливо для вертолетов.

УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове
Узнать подробнее

Ростовское УФАС установило, что обязательства по контракту по факту выполняло ООО «Лукойл-Аэро», а ООО СПТК «ЮВА» занималось только оформлением финансовых документов.

При этом суммы коммерческого предложения компании из Уфы были в среднем на 46-67% выше стоимости топлива, предложенной ООО «Лукойл-Аэро». Компании обвинили в нарушении закона о защите конкуренции, им предстоит выплатить штрафы размером более трех миллионов рублей.

Напомним, совсем недавно стало известно, что в Ростовской области существенно увеличились цены на проезд в такси. Подобный рост объясняют подорожанием стоимости бензина, а также комплектующих для автомобилей.

Ранее завод ТАНТК имени Бериева получил иск на 200 миллионов рублей.

Читайте также:
ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской областиФермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской областиВ Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр
#Общество#Ростовская область#Надежда Пустяк#ФАС#Штраф#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#18+#УФАС#Антимонопольщики#Происшествия#Антимонопольный штраф
Подпишитесь
В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки
Вчера, 17:10
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
Сегодня, 07:55
Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:48
Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей
Сегодня, 07:44
В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту
Сегодня, 05:07
Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
Вчера, 17:32
"