Донское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни

При этом суммы коммерческого предложения компании из Уфы были в среднем на 46-67% выше стоимости топлива, предложенной ООО «Лукойл-Аэро». Компании обвинили в нарушении закона о защите конкуренции, им предстоит выплатить штрафы размером более трех миллионов рублей.