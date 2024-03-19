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Published Сегодня, 06:20

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Движение парализовано на Таганрогской в Ростове-на-Дону из-за военного грузовика

Движение парализовало на Таганрогской в Ростове-на-Дону из-за военного грузовика

19 марта 2024, 06:20
Фото: mil.ru
Движение парализовано на Таганрогской в Ростове-на-Дону из-за военного грузовика

Пробка появилась на Таганрогской в Ростове из-за аварии с военным грузовиком

В Ростове-на-Дону появились серьезные пробки на улице Таганрогской из-за аварии с военным грузовиком, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.

В результате оказались перекрыты полосы для движения. А водители рассказали, что на этом участке образовалась пробка.

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По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.
По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.
По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.

Добавим, что официальных комментариев об аварии не поступало, они уточняются.

Согласно данным онлайн-карт, сейчас затор есть от транспортной развязки и практически до поворота с Дебальцевской. Длина этого участка превышает пять километров.

Ранее один погиб и трое получили ранения в ДТП с «ГАЗелью» в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Авария#Ростов#Таганрогская#Происшествия
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