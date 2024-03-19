Движение парализовало на Таганрогской в Ростове-на-Дону из-за военного грузовика

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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По их словам, на этой улице столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара последняя машина перевернулась.
В результате оказались перекрыты полосы для движения. А водители рассказали, что на этом участке образовалась пробка.
Добавим, что официальных комментариев об аварии не поступало, они уточняются.
Согласно данным онлайн-карт, сейчас затор есть от транспортной развязки и практически до поворота с Дебальцевской. Длина этого участка превышает пять километров.
Ранее один погиб и трое получили ранения в ДТП с «ГАЗелью» в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.