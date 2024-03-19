Эксперты рассказали, как выбрать площадку для торговли валютой

На данный момент на российском рынке работает несколько форекс-дилеров, имеющих лицензию Центробанка РФ. Среди них — дочерние компании Альфа-Банка, Банка ВТБ и инвесткомпании «Финам». То есть выбор достаточно широк. К примеру, «Альфа-Форекс» — один из крупнейших участников рынка торговли биржевой валютой — предлагает трейдерам выбор из четырех десятков валютных пар, первоклассных инструментов для трейдинга, что, в свою очередь, позволяет инвесторам выстраивать сложные стратегии, гибко реагируя на изменения рыночной конъюнктуры. Трейдерам доступна 41 валютная пара, начиная с «евро/доллар», «фунт/доллар» и заканчивая пока ещё экзотическими для России «доллар / турецкая лира», «юань / турецкая лира» и др. При этом, для сравнения, на Московской валютной бирже сегодня доступны только два десятка пар — то есть вдвое меньше, чем предлагает вышеупомянутый форекс-дилер. Добавим к этому еще и тот факт, что после введения санкций на Мосбирже стали недоступны валютные пары, наиболее востребованные инвесторами.