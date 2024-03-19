Эксперты рассказали, как выбрать площадку для торговли валютой

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Широкий выбор
В России существует несколько способов торговли валютой. Самый простой и распространенный — банковский обмен. Но курс обмена здесь чаще невыгодный. Помимо этого, торговля валютами возможна через криптовалютные биржи, но этот способ подойдет только тем, кто уже знаком с криптовалютами и доверяет этому высокорисковому инструменту. Поэтому по большому счету у желающего заработать на разнице между курсами валют в России сегодня есть только два основных варианта: биржевые торги и форекс-брокеры.
Торговля на Московской бирже также потребует определенных знаний и опыта. Для этого будет необходимо открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. Но есть и более простой способ — получить доступ к международному валютному рынку через форекс-дилеров — профессиональных участников рынка, деятельность которых регулируется законом и тщательно контролируется государством.
На данный момент на российском рынке работает несколько форекс-дилеров, имеющих лицензию Центробанка РФ. Среди них — дочерние компании Альфа-Банка, Банка ВТБ и инвесткомпании «Финам». То есть выбор достаточно широк. К примеру, «Альфа-Форекс» — один из крупнейших участников рынка торговли биржевой валютой — предлагает трейдерам выбор из четырех десятков валютных пар, первоклассных инструментов для трейдинга, что, в свою очередь, позволяет инвесторам выстраивать сложные стратегии, гибко реагируя на изменения рыночной конъюнктуры. Трейдерам доступна 41 валютная пара, начиная с «евро/доллар», «фунт/доллар» и заканчивая пока ещё экзотическими для России «доллар / турецкая лира», «юань / турецкая лира» и др. При этом, для сравнения, на Московской валютной бирже сегодня доступны только два десятка пар — то есть вдвое меньше, чем предлагает вышеупомянутый форекс-дилер. Добавим к этому еще и тот факт, что после введения санкций на Мосбирже стали недоступны валютные пары, наиболее востребованные инвесторами.
Плюсы и преимущества
Одно из преимуществ международного валютного рынка — возможность круглосуточного открытия и закрытия сделок, что позволяет трейдеру совмещать другую свою профессиональную деятельность с торговлей. Кроме того, там можно одновременно покупать и продавать валютные пары, тогда как на бирже такие сделки взаимоуничтожаются.
Чрезвычайно важное понятие в торговле, в том числе и на валютном рынке, — кредитное плечо. Под ним подразумевается коэффициент увеличения депозита инвестора за счет предоставленных ему кредитных средств. Чем больше это плечо — тем больше свободных средств и возможностей повышения доходности инвестиций. На Мосбирже такого размера кредитного плеча в принципе нет: там оно рассчитывается на основании установленных клиринговым центром рисков по каждому активу. В то же время клиентам некоторых форекс-дилеров доступно кредитное плечо 1:40.
Что касается рисков, то важно отметить, что на международном валютном рынке клиент защищен от потери всего депозита на законодательном уровне: компания-дилер обязана закрыть сделку при убытках в 20% при полной загрузке депозита. А вот на бирже клиенты вполне могут остаться должны, уйдя в серьезный минус в результате неудачной сделки.
Общее место
Все денежные средства трейдеров хранятся на так называемом номинальном банковском счете. Поэтому на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Кроме того, в саморегулируемой организации, членом которой в обязательном порядке является форекс-дилер, создается компенсационный фонд, средства из которого направляются на выплаты в случае банкротства дилера. То есть, к примеру, если трейдер выбрал в качестве форекс-дилера «ВТБ Форекс», номинальные счета для него будут ожидаемо открыты в ВТБ, а если он выбрал «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке, и так далее. Налоги за клиентов форекс-дилеры уплачивают самостоятельно. Это общее обязательство для них и для биржи.
Таким образом, есть целый ряд факторов, позволяющих трейдеру сделать выбор, чьими услугами ему предпочтительнее воспользоваться: биржи или форекс-дилера. Главное при этом — помнить, что для эффективной работы на валютном рынке потребуются точный анализ, качественная техническая поддержка и профессиональный сервис.