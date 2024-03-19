Футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн руб на ставках

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Причиной расхождений клуб назвал «негативные новости» в СМИ о Тарасенко. В СКА Ростов его приняли буквально несколько недель назад. Однако сейчас контракт аннулировали из-за беспокойства клуба о своей репутации.
«Подобные действия недопустимы», — дал характеристику Тарасенко ФК.
По всей видимости речь идет о публикации в Telegram-канале «Мутко против». Там сообщалось, что Тарасенко, будучи детским футбольным тренером, собрал с родителей пять миллионов рублей на поездку их детей на турнир в Дубае. Однако деньги он затем проиграл в ставках. Но это не остановило Тарасенко. Он еще раз собрал с родителей деньги, на этот раз для соревнований в Турции. Те тоже были чудесным образом перенесены.
Уточняется, что Тарасенко обещал родителям вернуть проигранные деньги, однако полностью убытки до сих пор не возместил.
Ранее комментатор Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода СКА-Ростов в медиалигу.