Футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн руб на ставках

По всей видимости речь идет о публикации в Telegram-канале «Мутко против». Там сообщалось, что Тарасенко, будучи детским футбольным тренером, собрал с родителей пять миллионов рублей на поездку их детей на турнир в Дубае. Однако деньги он затем проиграл в ставках. Но это не остановило Тарасенко. Он еще раз собрал с родителей деньги, на этот раз для соревнований в Турции. Те тоже были чудесным образом перенесены.