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Published Сегодня, 10:25

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Футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн руб на ставках

Футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн руб на ставках

19 марта 2024, 10:25
Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону
Футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн руб на ставках
Футбольный клуб СКА Ростов расторг контракт с игроком Анатолием Тарасенко, сообщила пресс-служба ФК.

Причиной расхождений клуб назвал «негативные новости» в СМИ о Тарасенко. В СКА Ростов его приняли буквально несколько недель назад. Однако сейчас контракт аннулировали из-за беспокойства клуба о своей репутации.

«Подобные действия недопустимы», — дал характеристику Тарасенко ФК.

По всей видимости речь идет о публикации в Telegram-канале «Мутко против». Там сообщалось, что Тарасенко, будучи детским футбольным тренером, собрал с родителей пять миллионов рублей на поездку их детей на турнир в Дубае. Однако деньги он затем проиграл в ставках. Но это не остановило Тарасенко. Он еще раз собрал с родителей деньги, на этот раз для соревнований в Турции. Те тоже были чудесным образом перенесены.

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Уточняется, что Тарасенко обещал родителям вернуть проигранные деньги, однако полностью убытки до сих пор не возместил.

Ранее комментатор Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода СКА-Ростов в медиалигу.

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