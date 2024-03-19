Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По информации издания, Скупкова за рулем Hyundai Solaris ехала по одной из дорог в Багаевском районе. Говорится, что она якобы не пропустила «Газель», что привело к столкновению.
«Медики доставили водителя иномарки в больницу. Женщина находится в реанимационном отделении главной городской больницы Аксайского района», — говорится в публикации.
Отмечается, что должность главы администрации Скупкова занимает с 2021 года. Официальной информации о том, что она ранена в ДТП, не поступало.
До этого один погиб и трое пострадали в аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области.