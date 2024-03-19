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Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области

Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области

19 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI
Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области

Глава донского села Анна Скупкова попала в реанимацию после аварии с «Газелью»

В Ростовской области медики борются за жизнь главы администрации Красненского сельпо Анны Скупковой после ДТП, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, Скупкова за рулем Hyundai Solaris ехала по одной из дорог в Багаевском районе. Говорится, что она якобы не пропустила «Газель», что привело к столкновению.

«Медики доставили водителя иномарки в больницу. Женщина находится в реанимационном отделении главной городской больницы Аксайского района», — говорится в публикации.

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Отмечается, что должность главы администрации Скупкова занимает с 2021 года. Официальной информации о том, что она ранена в ДТП, не поступало.

До этого один погиб и трое пострадали в аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Происшествия
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