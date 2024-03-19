«Хозяева положения»: эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Почему в Ростове стало много крыс, чем обусловлено их наглое поведение, и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Читатели RostovGazeta возмущены: ростовчане жалуются в редакцию, что ситуация с крысами во дворах жилых домов за последние годы побила все рекорды.
В частности, проживающие на улице Каширской рассказывают, что видели крысу под припаркованной машиной. Грызун умывался, как кот, и, видя людей, не собирался убегать.
Жители Извилистой вспоминают, как огромная крыса бегала с истошным криком от кота по всему району.
На наглость крыс, которые особо не прячутся на контейнерных площадках, жалуются жители Сельмаша и многих других районов Ростова. Горожане делятся мнением, что если крысы попадаются на глаза даже днем, значит, их стало очень много.
Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов напоминает известную эмпирическую формулу — количество крыс в городе миллионнике ровно в три раза больше, чем жителей.
«То есть несложно посчитать, что в Ростове обитает порядка 3,5 миллиона крыс», — отмечает эксперт.
Зоолог подчеркивает, что крысы всегда обитают рядом с человеком. Но, как правило, люди их не замечают. В основном грызуны прижились в подземных коммуникациях, которых в Ростове много. Там они чувствуют себя великолепно.
«В студенческие годы я занимался диггерством. Лазил по подземным коммуникациям, к слову, легально, с одобрения музея и полиции. Был у меня случай. Спустился в генеральный коллектор, и там подходит ко мне крыса — наглая такая. Лапу поставила мне на ботинок и смотрит. А в глазах немой вопрос — что ты тут делаешь?», — вспоминает Алексей Тихонов.
Несколько лет назад зоолог обнаружил в оживленном центре Ростова на Красноармейской целый «крысиный городок».
«Заглянул в открытый люк, а оттуда на меня уставились множество крысиных глаз», — говорит эксперт.
Собеседник делится информацией, что крысы — это очень умные грызуны. Если они не чувствуют опасность, то вполне могут «вылезти на солнышко» на контейнерной площадке.
Сложно представить, что кто-то из ростовчан отважиться возле мусорных жбанов устроить на них охоту. Крысы это прекрасно понимают, поэтому ничего не боятся.
«Когда я жил в частном доме в станице Мишкинской, в амбаре с курами у нас завелись крысы. Тоже вели себя очень нагло. Однажды увидев крысу, я схватил молоток и запустил в нее. И что вы думаете? На следующий день от десятка крыс не осталось ни следа. Больше мы их не видели. Они попросту ушли. А все потому, что они очень умные, и когда чувствуют опасность — прячутся», — рассказывает зоолог.
Жительница частного дома в Ростове Ирина [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] рассказывает, что с наступлением тепла решила разобрать старый сарай во дворе.
Но когда стала вытаскивать кровать, оттуда совершенно спокойно вылезло целое крысиное семейство. Грызуны, по ее словам, ничуть не смущаясь присутствия человека, тихой поступью отправились в неизвестном направлении.
«У меня живут два кота. Я даже не ожидала, что все это время рядом с ними мирно существовали крысы. Более того, грызуны покидали сарай с очень недовольным видом, вальяжно. У меня создалось впечатление, будто они всячески мне показывали, как им не нравится куда-то переезжать», — усмехается Ирина.
По словам зоолога, далеко не все коты являются крысоловами. Если кот начинает охотиться на грызунов, пусть даже неудачно, крысы ведут себя очень аккуратно. Но если кот не крысолов, не обращает внимания на грызунов, или даже боится их, то крысы на него попросту не реагируют.
«Тут интересен другой вопрос. На крыс хорошо охотятся бродячие собаки. К слову, основной аргумент, почему не надо трогать бродячих собак, и заключается в том, что они регулируют поголовье крыс», — говорит Алексей Тихонов.
Однако собеседник добавляет, что бродячие собаки решают вопрос только с теми крысами, которые вылезают на поверхность. Контролировать численность грызунов в подземных коммуникациях, собаки, безусловно, не могут.
Эколог Алексей Лебедев подтверждает, что в его частном доме тоже именно собака контролирует территорию от крыс. И нередко отлавливает «заблудившихся» грызунов.
Собеседники сходятся во мнении, что свалки и горы мусора в Ростове стали питательной средой для крыс. А когда у грызунов есть база для пропитания, они чувствуют себя хозяевами положения.
«Крысы очень хозяйственные. Мало того, что пищевые отходы на контейнерных площадках при несвоевременном вывозе обеспечивают их едой, так еще и наличие строительного мусора помогает им сооружать убежища. Знаете, какие гнезда они благоустраивают? Даже норку рыть не приходится! Камнями забьют, гнездышко из тряпок соорудят, вот и готово место жительства», — отмечает Алексей Лебедев.
Еще одной проблемой эколог считает полуподвальные помещения жилых домов, в которых ничем не закрыты вентиляционные окна. В них, по словам собеседника, также плодятся крысы.
«Но и сами люди способствуют росту числа крыс. Стою на остановке и вижу, как недоеденный пирожок человек бросает в кусты. Наверное, для собачки или птички. Только вот птиц и собак уже мало осталось в нашем городе. А крысы этим куском точно полакомятся. Поэтому в Ростове грызуны и бегают ночью по дорогам», — комментирует эколог.
Собеседник уверен, что проблему с увеличением числа крыс надо решать комплексно, с помощью профильных служб ЖКХ.
«Но никому у нас ничего не надо. Например, раньше, на предприятия дважды в год приезжала санэпидемстанция и травила грызунов. Сейчас я даже не слышал, чтобы бизнес закладывал графу расходов на дератизацию. Наверное ждут, когда крысы погрызут проводку», — делится мыслями спикер.
Эксперты добавляют, что помимо крыс, рядом с ростовчанами всегда обитало множество животных. О наличии большинства из них люди даже не догадываются, поскольку такие животные ведут скрытный образ жизни.
«Не так давно вел я лекцию в центре Ростова. Как раз и рассказывал школьникам про синантропов [это не одомашненные животные, образ жизни которых связан с человеком — прим. редакции]. А потом предложил ребятам посмотреть в окно. Там, напротив, на крыше склада сидела ласка. И это абсолютно нормальное явление для Ростова. Просто многие люди этого не замечают», — говорит Алексей Тихонов.
По словам зоолога, в Ростове живут и каменные куницы. Они обитают в технологических отверстиях, полостях и подвалах. В основном, в домах старого жилого фонда или частном секторе.
«В норме каменная куница живет в дикой природе. Но и рядом с человеком чувствует себя неплохо. По сути, у нас она делит нишу с кошками. Каменная куница тоже охотится на птиц, крыс и мышей», — разъясняет эксперт.
Однако, по словам зоолога, ростовчане попросту не обращают внимания на каменную куницу. А те, кому довелось ее увидеть, считают, что это просто какая-то несуразная кошка на коротких лапках.
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