«Хозяева положения»: эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы

«Когда я жил в частном доме в станице Мишкинской, в амбаре с курами у нас завелись крысы. Тоже вели себя очень нагло. Однажды увидев крысу, я схватил молоток и запустил в нее. И что вы думаете? На следующий день от десятка крыс не осталось ни следа. Больше мы их не видели. Они попросту ушли. А все потому, что они очень умные, и когда чувствуют опасность — прячутся», — рассказывает зоолог.