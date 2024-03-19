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Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о спортсменах Ростова

Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о футболистах в Ростове

19 марта 2024, 20:21
Фото: t.me/vasyautkin
Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о спортсменах Ростова
19 марта стало известно о смерти известного российского спортивного журналиста, блогера и комментатора Василия Уткина. Он неоднократно комментировал спортивные события ростовского спорта. Редакция RostovGazeta вспомнила яркие высказывания журналиста о местных спортсменах и командах.

Вечером вторника, 19 марта, ФК «Ростов» выразил соболезнования в связи с кончиной спортивного комментатора Василия Уткина, чья жизнь прервалась в 52 года. По предварительной информации, причиной гибели известного журналиста и комментатора стали проблемы со здоровьем, «Чемпионат.ру» сообщает, что Уткин умер от тромбоэмболии легочной артерии. Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал трагедию, назвав Василия Уткина своим другом.

Не поле игры, а поле боя

Напомним, в августе 2019 года в Ростовской области произошла масштабная потасовка между болельщиками и ОМОН во время матчей футбольных клубов «Спартак» и «Ростов».

Потасовка на стадионе «Ростов-Арена» настолько накалилась, что в ход пошли фейеры и кулаки. Тогда на стадион для охраны порядка и стабилизации ситуации вызвали ОМОН, которые начали задерживать болельщиков и нарушителей общественного спокойствия.

Инцидент произвел на Василия Уткина неизгладимое впечатление.

«Ну, что тут непонятно? Что объяснять? И как? Каратели», — написал Уткин в своих соцсетях.

Василий Василию — друг?

Кроме того, еще в 2019 году Василий Уткин проявил великодушие по отношению к владельцу команды СКА-Ростов Василий Вакуленко, известному как рэпер Баста. Тогда, пять лет назад, исполнитель погасил долги клуба, вложив в его развитие 10 миллионов рублей.

Василий Уткин посчитал решение рэпера удачным, но предупредил ростовчанина, что 10 миллионов рублей — это капля в море будущих трат, надолго этих средств не хватит.

СКА-Ростов — это городская легенда. Для существования команды во втором дивизионе 10 миллионов рублей хватит, но дальше понадобится больше», — сделал прогноз Уткин и, как позже выяснилось, оказался прав. Комментатор также предложил Басте свою помощь в качестве консультанта, но неизвестно — пользовался ли ей ростовчанин или пренебрег предложением эксперта.

Чуть позже Баста объявил о решении клуба перейти из профессиональной лиги в любительскую, чем заслужил жесткую критику со стороны спортивного журналиста, назвавшего артиста «неудачником».

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«Потому что он приходит в медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше», — объяснил свое возмущение Уткин.

В ответ на это Баста заявил, что критикуют его решения профаны в области управления футбольным клубом, и СКА-Ростов-на-Дону сможет вернуться в профессиональный спорт в любой момент.

FAN-ID: за или против

Вместе с этим футбольный комментатор и блогер Василий Уткин оказался в числе критиков системы Fan-ID, заметив, что даже дочерям ростовского тренера Валерия Карпина не удалось получить «паспорта болельщиков».

По мнению комментатора, обязательное получение паспортов для посещения матчей являлось лишней мерой контроля, которая на деле не способна оказать существенное влияние на безопасность матчей. Журналист сомневался, что паспорта действительно необходимы маленьким детям, которые приходят на матчи в сопровождении взрослых.

Сенсация на футбольном поле

Кроме того, весной прошлого года футбольные болельщики стали очевидцами сенсации. Команде «Факел» удалось удержать победу над «Ростовом» в одном из матчей Российской «Премьер-Лиги».

Это привлекло внимание спортивного комментатора, который прокомментировал исход матча с разгромным счетом 2:0 в пользу «Факела».

По словам Василия Уткина, он был приятно удивлен упорством игроков «Факела» и их удачей, позволившей выиграть два выездных матча.

«Мне кажется, это как если бы парень неделю назад родил одного ребенка, развелся с матерью, женился на другой и через неделю с ней снова родил», — описал свое впечатление от игры Василий Уткин.

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