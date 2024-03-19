Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о футболистах в Ростове

СКА-Ростов — это городская легенда. Для существования команды во втором дивизионе 10 миллионов рублей хватит, но дальше понадобится больше», — сделал прогноз Уткин и, как позже выяснилось, оказался прав. Комментатор также предложил Басте свою помощь в качестве консультанта, но неизвестно — пользовался ли ей ростовчанин или пренебрег предложением эксперта.