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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Кто виноват в кризисе 2008–2010 годов?

Кто виноват в кризисе 2008–2010 годов?

19 марта 2024, 12:15
Фото: 1MI
Кризис, ударивший по миру в 2008 году, начался именно в США. Еще в 2006–2007 годах здесь начался ипотечный кризис. После падения спроса на покупку недвижимости банки начали предлагать жилищные кредиты ненадежным заемщикам. И к 2007 году закредитованность американцев увеличилась до 127%.

Ненадежные заемщики перестали делать ипотечные взносы, причем массово. Банки, естественно, стали забирать у них жилье, чтобы реализовать его и вернуть свои деньги. Так как домов и квартир у банков оказалось слишком много, пришлось снижать цены. Продаваемое ниже рыночной цены жилье буквально обрушило спрос, в итоге банки оказались на грани банкротства. И не только они, пишет newia.ru.

Начало и развитие мирового кризиса

Осенью 2008 года американские банки перестали выдавать кредиты населению. В один момент свыше 45 крупных финансово-кредитных организаций заявили о банкротстве. Это ударило по фондовому рынку, останавливались производства, пошли вниз цены на нефть.

Начавшись в США, кризис быстро охватил всю планету. Мировая экономика замедлилась, а инфляция, наоборот, выросла до рекордного уровня.

Россию это тоже не миновало: началось обрушение фондового рынка, курс рубля упал, выросла цена кредитов. Пошли массовые банкротства и увольнения, уровень безработицы на этом фоне также вырос.

Кто виноват в мировом кризисе?

По мнению политиков, к потрясениям мирового масштаба привели два фактора. Первый — недальновидность официального Вашингтона. Второй — жадность американских финансовых институтов, из-за которой выросла закредитованность граждан США и даже возник теневой банковский сектор.

Мировой кризис и Россия

Экономический кризис в России имел не только внешние причины. Вооруженный конфликт в Южной Осетии, случившийся в августе 2008-го, привел к оттоку западных инвестиций. При этом отечественная экономика показала сильную зависимость от них, а также от экспорта, прежде всего энергоносителей.

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