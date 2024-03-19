Кто виноват в кризисе 2008–2010 годов?

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Ненадежные заемщики перестали делать ипотечные взносы, причем массово. Банки, естественно, стали забирать у них жилье, чтобы реализовать его и вернуть свои деньги. Так как домов и квартир у банков оказалось слишком много, пришлось снижать цены. Продаваемое ниже рыночной цены жилье буквально обрушило спрос, в итоге банки оказались на грани банкротства. И не только они, пишет newia.ru.
Осенью 2008 года американские банки перестали выдавать кредиты населению. В один момент свыше 45 крупных финансово-кредитных организаций заявили о банкротстве. Это ударило по фондовому рынку, останавливались производства, пошли вниз цены на нефть.
Начавшись в США, кризис быстро охватил всю планету. Мировая экономика замедлилась, а инфляция, наоборот, выросла до рекордного уровня.
Россию это тоже не миновало: началось обрушение фондового рынка, курс рубля упал, выросла цена кредитов. Пошли массовые банкротства и увольнения, уровень безработицы на этом фоне также вырос.
По мнению политиков, к потрясениям мирового масштаба привели два фактора. Первый — недальновидность официального Вашингтона. Второй — жадность американских финансовых институтов, из-за которой выросла закредитованность граждан США и даже возник теневой банковский сектор.
Экономический кризис в России имел не только внешние причины. Вооруженный конфликт в Южной Осетии, случившийся в августе 2008-го, привел к оттоку западных инвестиций. При этом отечественная экономика показала сильную зависимость от них, а также от экспорта, прежде всего энергоносителей.