Кто виноват в кризисе 2008–2010 годов?

Ненадежные заемщики перестали делать ипотечные взносы, причем массово. Банки, естественно, стали забирать у них жилье, чтобы реализовать его и вернуть свои деньги. Так как домов и квартир у банков оказалось слишком много, пришлось снижать цены. Продаваемое ниже рыночной цены жилье буквально обрушило спрос, в итоге банки оказались на грани банкротства. И не только они, пишет newia.ru.