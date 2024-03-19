Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Стоимость недвижимости в обоих сегментах рынка прибавила за месяц по 1%. Сейчас квадратный метр жилья на вторичном рынке обойдется в 107 тысяч рублей. Квадратный метр в новостройках подорожал до 135 тысяч рублей.
При этом отмечается, что за год жилье в старом фонде подорожало на 16%. Это третий результат среди крупных российских городов. Быстрее вторичная недвижимость дорожала только в Казани (+21,2%) и Омске (+19,3%).
Также Ростов попал в топ городов с максимальной разницей в стоимости квадратного метра вторичной и первичной недвижимости. Сейчас она составляет 21,5%. Также этот показатель завышен в Сочи (31,9%) и Краснодаре (31,3%).
Ранее эксперт Ярослав Баджурак спрогнозировал для RostovGazeta новый рост цен на недвижимость в Ростове.