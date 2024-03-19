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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

Квадратный метр в новостройках Ростова перешагнул цену в 135 тысяч рублей

Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей

19 марта 2024, 07:44
Фото: Pxhere
Квадратный метр в новостройках Ростова перешагнул цену в 135 тысяч рублей
За последний месяц в Ростове подорожало как вторичное жилье, так и жилье в новостройках, следует из данных «Яндекс Недвижимости», предоставленных RostovGazeta.

Стоимость недвижимости в обоих сегментах рынка прибавила за месяц по 1%. Сейчас квадратный метр жилья на вторичном рынке обойдется в 107 тысяч рублей. Квадратный метр в новостройках подорожал до 135 тысяч рублей.

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При этом отмечается, что за год жилье в старом фонде подорожало на 16%. Это третий результат среди крупных российских городов. Быстрее вторичная недвижимость дорожала только в Казани (+21,2%) и Омске (+19,3%).

Также Ростов попал в топ городов с максимальной разницей в стоимости квадратного метра вторичной и первичной недвижимости. Сейчас она составляет 21,5%. Также этот показатель завышен в Сочи (31,9%) и Краснодаре (31,3%).

Ранее эксперт Ярослав Баджурак спрогнозировал для RostovGazeta новый рост цен на недвижимость в Ростове.

Читайте также о росте цен на склады и гаражи в Ростове.

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