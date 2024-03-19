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Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

Назначен директор Департамента общего андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование»

19 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI
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Департамент общего развития андеррайтинга АО СК «РСХБ-Страхование» возглавил Алексей Фомичев.

Алексей Фомичев окончил Московскую Государственную Академию Приборостроения и Информатики по специальности «Инженер». Имеет более 20 лет успешного опыта работы в крупных страховых организациях, включая Цюрих, ГУТА-Страхование, МАКС. За время деятельности показал себя профессионалом высокого уровня, проявив сильные экспертные и лидерские навыки.

В должности Директора Департамента общего андеррайтинга Алексей Фомичев будет осуществлять общее руководство Департаментом, формировать предложения по андеррайтинговой и тарифной политике, отвечать за финансовый результат по закрепленным направлениям бизнеса.

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