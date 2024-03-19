Нижегородцы узнали о новых внедорожниках из парка «ЛизаАлерт»

«ЛизаАлерт» является одной из крупнейших волонтерских организаций в России, которая специализируется на поиске и спасении пропавших людей. В настоящее время в команду входят более 40 тысяч человек в 64 регионах страны. Кроме того, в организации занимаются разработкой законодательных инициатив. В отделение, работающее в Нижегородской области, только за прошлый год поступило 659 запросов о поиске пропавших людей, из которых удалось разыскать живыми 509 человек.