Нижегородцы узнали о новых внедорожниках из парка «ЛизаАлерт»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Сделав остановку в Нижнем Новгороде, участники автопробега Москва — Владивосток рассказали о том, что в своей работе используют четыре внедорожника Т2 из Китая, предоставленных добровольцам отряда компанией Jetour для участия в поисково-спасательных операциях, пишет newsnn.ru.
Ранее добровольцы-поисковики использовали внедорожники известных мировых брендов, однако из-за санкций их обслуживание стало затруднительным. Своим решением проблемы волонтеры поделились на встрече в Автолиге на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
«ЛизаАлерт» является одной из крупнейших волонтерских организаций в России, которая специализируется на поиске и спасении пропавших людей. В настоящее время в команду входят более 40 тысяч человек в 64 регионах страны. Кроме того, в организации занимаются разработкой законодательных инициатив. В отделение, работающее в Нижегородской области, только за прошлый год поступило 659 запросов о поиске пропавших людей, из которых удалось разыскать живыми 509 человек.
Выбор моделей автомобилей для поисково-спасательных операций имеет важное значение. Организация «ЛизаАлерт» отдала предпочтение внедорожникам Jetour T2, оценив их высокую проходимость и надежность. Эти автомобили отлично проявляют себя даже в сложных условиях эксплуатации, при этом они оснащены всеми необходимыми системами безопасности.
Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что машины являются важной составляющей поисковых мероприятий. Участникам поисков часто приходится сталкиваться с бездорожьем, но подобные машины не показывают никаких неполадок даже в обстоятельствах жесткой эксплуатации: максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, 28 градусов углы въезда и съезда. При этом у автомобиля есть все известные системы безопасности, что также важно при такой эксплуатации.
Многие члены «ЛизаАлерт» рассматривали возможность перехода на отечественные модели внедорожников, но переоснащение таких машин требует немалых вложений. Возможно, когда в России начнут выпускать собственные современные внедорожники, волонтеры «ЛизаАлерт» пересмотрят свой выбор.
Сообщается, что в рамках пробега в городах, через которые проходит экспедиция «ЛизаАлерт», будут проведены лекции поисковиков о безопасности и первой помощи. Помимо этого, участники отряда расскажут о своей деятельности, а также о том, как присоединиться к организации.
«Мы хотим познакомить людей с нашей деятельностью и объяснить, что к нам может присоединиться каждый. Для участия в отряде не нужны особые навыки», — подчеркнула руководитель направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт» Анна Будовая.