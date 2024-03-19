Один погиб и трое пострадали в аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Водитель Opel Meriva на перекрестке не стал пропускать «Газель», что и стало причиной ДТП. Автомобили на скорости столкнулись.
На месте аварии от полученных травм скончался водитель Opel, а в больницу попал его пассажир. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру второго автомобиля.
В данный момент правоохранители разбираются во всех обстоятельствах. Сама авария произошла на дороге Сальск — Городовиковск.
Ранее два колеса отсоединились от маршрутки и врезались в машины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в донском регионе.