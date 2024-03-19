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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Один погиб и трое пострадали в аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области

Один погиб и трое пострадали в аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области

19 марта 2024, 05:27
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области в столкновении легкового и грузового автомобилей погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель Opel Meriva на перекрестке не стал пропускать «Газель», что и стало причиной ДТП. Автомобили на скорости столкнулись.

На месте аварии от полученных травм скончался водитель Opel, а в больницу попал его пассажир. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру второго автомобиля.

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В данный момент правоохранители разбираются во всех обстоятельствах. Сама авария произошла на дороге Сальск — Городовиковск.

Ранее два колеса отсоединились от маршрутки и врезались в машины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Газель#Происшествия
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