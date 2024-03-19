Пентагон создал сайт для отслеживания военной помощи Украине

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Согласно информации, размещенной на сайте, 20 контрольных органов будут следить за тем, чтобы помощь была использована правильно. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на The Hill.
На этом веб-сайте также указаны контактные данные, которые граждане могут использовать для сообщения о случаях коррупции или неправомерного использования военной техники.
В статье отмечается, что Конгресс не спешит одобрять новый пакет помощи Украине, в том числе из-за сомнений законодателей в надежности системы учета и контроля.