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Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Пентагон создал сайт для отслеживания военной помощи Украине

19 марта 2024, 20:02
Управление генинспектора Пентагона объявило о создании веб-сайта Ukraine Oversight. Он будет предоставлять информацию о том, как Украина использует поставленное ей вооружение.

Согласно информации, размещенной на сайте, 20 контрольных органов будут следить за тем, чтобы помощь была использована правильно. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на The Hill.

На этом веб-сайте также указаны контактные данные, которые граждане могут использовать для сообщения о случаях коррупции или неправомерного использования военной техники.

В статье отмечается, что Конгресс не спешит одобрять новый пакет помощи Украине, в том числе из-за сомнений законодателей в надежности системы учета и контроля.

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