Первые МТК в 2024 году получили льготные кредиты под 3% годовых на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Руководитель Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка
Александр Исаевич сделал акцент на том, что Российская Федерация активно развивает свой технологический потенциал. Это касается не только IT-сферы, но и других областей, например медицины, пишет regnum.ru.
Отметил он и то, что решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом. Благодаря этому развивается импортозамещение и укрепляется технологический суверенитет нашей страны.
Согласно подготовленным КМСП и Минэкономразвития изменениям, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. При подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ процесс экспертизы и предоставления документов для подтверждения инновационности автоматизируется.
Одной из первых МТК-компаний, получивших льготный кредит (300 млн рублей), стал разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Ещё 300 млн под 3% годовых получила также компания «НПП „Технология“ из Челябинской области, занимающаяся созданием модификаторов для стали и чугуна.
Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» инициировал Владимир Путин. Курирует программу первый вице-премьер Андрей Белоусов.