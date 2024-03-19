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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Первые МТК в 2024 году получили льготные кредиты под 3% годовых на 2 млрд рублей

Первые МТК в 2024 году получили льготные кредиты под 3% годовых на 2 млрд рублей

19 марта 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
В России уже 8 малых технологических компаний получили государственную поддержку в виде льготных кредитов на развитие, под 3% годовых. Общая сумма средств, выделенных через МСП Банк, составила примерно 2 млрд рублей.

Руководитель Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка

Александр Исаевич сделал акцент на том, что Российская Федерация активно развивает свой технологический потенциал. Это касается не только IT-сферы, но и других областей, например медицины, пишет regnum.ru.

Отметил он и то, что решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом. Благодаря этому развивается импортозамещение и укрепляется технологический суверенитет нашей страны.

Согласно подготовленным КМСП и Минэкономразвития изменениям, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. При подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ процесс экспертизы и предоставления документов для подтверждения инновационности автоматизируется.

Одной из первых МТК-компаний, получивших льготный кредит (300 млн рублей), стал разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Ещё 300 млн под 3% годовых получила также компания «НПП „Технология“ из Челябинской области, занимающаяся созданием модификаторов для стали и чугуна.

Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» инициировал Владимир Путин. Курирует программу первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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