Первые МТК в 2024 году получили льготные кредиты под 3% годовых на 2 млрд рублей

Согласно подготовленным КМСП и Минэкономразвития изменениям, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. При подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ процесс экспертизы и предоставления документов для подтверждения инновационности автоматизируется.