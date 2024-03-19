Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты

Однако многие жители донской столицы опасаются пользоваться картами лояльности. Люди считают, что с их помощью ведется сбор персональной информации. Ведь владельцы карт не только привязывают карты к номеру смартфона, но и нередко вынуждены назвать в магазине фамилию, имя и дату своего рождения.