Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В арсенале ростовчан уже давно накопилось огромное количество пластиковых карт, выдаваемых в магазинах. Цифровизация помогла отказаться от больших кошельков для их хранения. Теперь карты не доставляют никаких неудобств, находясь в специальном приложении смартфона или в фотогалерее.
Однако многие жители донской столицы опасаются пользоваться картами лояльности. Люди считают, что с их помощью ведется сбор персональной информации. Ведь владельцы карт не только привязывают карты к номеру смартфона, но и нередко вынуждены назвать в магазине фамилию, имя и дату своего рождения.
Профессор разъясняет, что цель у пластиковых карт магазинов совсем иная. Во-первых, таким образом формируется лояльность покупателей к отдельно взятому магазину. Во-вторых, пластиковые карты помогают решать статистические задачи.
«С помощью пластиковых карт ведется анализ покупательной способности, от которой, безусловно, зависит снабжение магазина», — отмечает Олег Свиридов.
Подробнее о том, как защититься в Ростове от утечки персональных данных — в большом материале RostovGazeta.