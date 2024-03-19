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Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты

Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты

19 марта 2024, 15:17
Фото: Pxhere
Профессор Свиридов разъяснил, для чего магазины Ростова выдают пластиковые карты
Пластиковые карты, обещающие скидки и льготные цены, которые выдают покупателям в магазинах в Ростова, направлены на формирование лояльности покупателей, а также на анализ покупательной способности, сообщил RostovGazeta профессор ЮФУ, доктор экономических наук Олег Свиридов.

В арсенале ростовчан уже давно накопилось огромное количество пластиковых карт, выдаваемых в магазинах. Цифровизация помогла отказаться от больших кошельков для их хранения. Теперь карты не доставляют никаких неудобств, находясь в специальном приложении смартфона или в фотогалерее.

Однако многие жители донской столицы опасаются пользоваться картами лояльности. Люди считают, что с их помощью ведется сбор персональной информации. Ведь владельцы карт не только привязывают карты к номеру смартфона, но и нередко вынуждены назвать в магазине фамилию, имя и дату своего рождения.

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Профессор разъясняет, что цель у пластиковых карт магазинов совсем иная. Во-первых, таким образом формируется лояльность покупателей к отдельно взятому магазину. Во-вторых, пластиковые карты помогают решать статистические задачи.

«С помощью пластиковых карт ведется анализ покупательной способности, от которой, безусловно, зависит снабжение магазина», — отмечает Олег Свиридов.

Подробнее о том, как защититься в Ростове от утечки персональных данных — в большом материале RostovGazeta.

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