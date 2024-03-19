Прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Надзорное ведомство направило губернатору информацию о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой. Национальные проекты и программы не помогают улучшить ситуацию. Прокуратура заключает, что «мероприятия по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на протяжении длительного времени органами власти реализуются неэффективно».
Вспомнили в надзорном ведомстве, что ежегодные пробы питьевой воды в населенных пунктах «не соответствуют гигиеническим нормативам». Еще в 41 муниципалитете есть жители, которые и вовсе живут без центрального водоснабжения.
Например, в Мясниковском районе нет денег на реконструкцию водоочистных сооружений. «Обращение с этим вопросом администрации района в правительство региона не привело к положительным результатам», — пишет прокуратура.
Также с начала 2023 года власти не смогли утвердить инвестпрограмму по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения на территории 22 муниципалитетов.
Не помогли в разрешении ситуации и мероприятия по оздоровлению реки Дон. Прокуратура указывает, что причина деградации гидрологической системы в недостаточности мер по очистке сточных вод.
Губернатора попросили персонально заняться проблемой плохого качества питьевой воды.
«До сведения губернатора Ростовской области доведена информация о необходимости личного внимания к сложившейся ситуации», — заключили в ведомстве.
Ранее эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией.