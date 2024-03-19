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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Прокуратура раскритиковала губернатора за качество воды в Ростовской области

Прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области

19 марта 2024, 10:03
Фото: donland.ru
Прокуратура раскритиковала губернатора за качество воды в Ростовской области
Несмотря на федеральные программы, качество питьевой воды в Ростовской области остается на низком уровне, заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило губернатору информацию о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой. Национальные проекты и программы не помогают улучшить ситуацию. Прокуратура заключает, что «мероприятия по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на протяжении длительного времени органами власти реализуются неэффективно».

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Еще в 41 муниципалитете есть жители, которые и вовсе живут без центрального водоснабжения.Еще в 41 муниципалитете есть жители, которые и вовсе живут без центрального водоснабжения.
Еще в 41 муниципалитете есть жители, которые и вовсе живут без центрального водоснабжения.
Фото: donland.ru

Вспомнили в надзорном ведомстве, что ежегодные пробы питьевой воды в населенных пунктах «не соответствуют гигиеническим нормативам». Еще в 41 муниципалитете есть жители, которые и вовсе живут без центрального водоснабжения.

Например, в Мясниковском районе нет денег на реконструкцию водоочистных сооружений. «Обращение с этим вопросом администрации района в правительство региона не привело к положительным результатам», — пишет прокуратура.

Также с начала 2023 года власти не смогли утвердить инвестпрограмму по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения на территории 22 муниципалитетов.

Не помогли в разрешении ситуации и мероприятия по оздоровлению реки Дон. Прокуратура указывает, что причина деградации гидрологической системы в недостаточности мер по очистке сточных вод.

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Губернатора попросили персонально заняться проблемой плохого качества питьевой воды.

«До сведения губернатора Ростовской области доведена информация о необходимости личного внимания к сложившейся ситуации», — заключили в ведомстве.

Ранее эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Василий Голубев#Происшествия
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