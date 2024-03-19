Прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области

Надзорное ведомство направило губернатору информацию о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой. Национальные проекты и программы не помогают улучшить ситуацию. Прокуратура заключает, что «мероприятия по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на протяжении длительного времени органами власти реализуются неэффективно».