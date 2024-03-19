Пропавший мужчина из Волгодонска найден мертвым после десяти дней поисков

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По словам родственников, 7 марта Василий отправился поздравить знакомых с наступающим Международным женским днем, взяв с собой цветы и небольшой подарок.
Однако с того дня связь с ним оборвалась — он не заходил в социальные сети и не отвечал на звонки. Ни родные, ни друзья не знали, где он мог находиться, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Родственники пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. В итоге они обратились за помощью к волонтерам и полиции. Ориентировки о пропаже разместили в популярных местах Волгодонска, а также распространили листовки с его фотографией в социальных сетях. Близкие не теряли надежды и ждали возвращения Василия домой.
В течение двух недель поисковые группы обшарили все окрестности города в поисках пропавшего человека. И только 17 марта ближе к вечеру поступила информация, что его нашли мертвым.
— Нашли его с двумя ножевыми в станице Красный Яр. Тело обнаружили в районе недавно построенного детского сада, рядом с ним лежал нож, — рассказала родственница Василия.
Следственное Управление Следственного Комитета России по Ростовской области сообщило, что в настоящее время полиция проводит проверку произошедшего. Также назначена судебная медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно случилось с мужчиной.