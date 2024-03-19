Пропавший мужчина из Волгодонска найден мертвым после десяти дней поисков

По словам родственников, 7 марта Василий отправился поздравить знакомых с наступающим Международным женским днем, взяв с собой цветы и небольшой подарок.

Однако с того дня связь с ним оборвалась — он не заходил в социальные сети и не отвечал на звонки. Ни родные, ни друзья не знали, где он мог находиться, пишет «КП-Ростов-на-Дону».